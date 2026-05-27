濱口竜介監督の映画「急に具合が悪くなる」（６月１９日公開）で第７９回カンヌ国際映画祭の最優秀女優賞を受賞した岡本多緒（４１）とヴィルジニー・エフィラ（４９）が２６日、都内の日本記者クラブで凱旋会見を行った。日本人として初めて同賞を受賞した岡本は「２日たったけど、まったく現実味が湧いていません」と率直に吐露。濱口監督は２人の相互作用によって、役の感情が高まっていった様を回想し「撮影中も感動していた