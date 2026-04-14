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新木優子の結婚で「千眼美子さん元気かな」の声 注目集める

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 新木優子の結婚で千眼美子に注目が集まっていると、ゲンダイが取り上げた
  • 新木はかつて、幸福の科学の信者であることを明かしたと報じられたという
  • SNSでは、同教団の千眼美子について「元気かな」と思い出す人もいるそう
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