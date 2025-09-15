Åò²Ï¸¶¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ææ²ñ¹ç¡ÖÆüËÜ¤¿¤Ì¤³Ø²ñ¡×¤Ë5.2Ëü¿Í¤¬¶½Ì£ÄÅ¡¹¡¡Ãæ¤Ç¤Ï²¿¤¬¡©»²²Ã¼Ô¤ËÊ¹¤¯
¡Ö¤¿¤Ì¤¡×¤È¤¤¤¦Æ°Êª¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û232.6ËüÉ½¼¨¡¢5.2Ëü¤¤¤¤¤Í¤ÎàÆæ³Ø²ñá
¤Î¤ó¤Ó¤ê¡¢¤ª¤Ã¤È¤ê¡¢¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¤¤¤¿¤º¤é¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤º¤ë¸¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤Á¤ç¤Ã¤È¤É¤ó¤¯¤µ¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¡¢¤É¤³¤«Áþ¤á¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤¿ÆÉ¼Ô¤¬Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÀÎÏÃ¤ä¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¤Î¡ØÊ¿À®Ã¬¹çÀï¤Ý¤ó¤Ý¤³¡Ù¤Ê¤ÉÁÏºîÊª¤ÎÃæ¤Î¤¿¤Ì¤¤¿¤Á¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¿®³Ú¾Æ¤Î¤¿¤Ì¤¤ÎÃÖÊª¤Ê¤É¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤µ¤ì¤¿¥¿¥Ì¥Áü¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¿²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Èà¤é¤È¤Ï¥³¥ß¥«¥ë¤Ç¥æ¡¼¥â¥é¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¿Æ¤·¤ß¿¼¤¤Â¸ºß¤À¡£
¤À¤«¤é¤À¤í¤¦¤«¡£2025Ç¯9·î¡¢X¾å¤Ç¤È¤¢¤ëà½¸ÃÄá¤Ë¡¢Âç¤¤Ê´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤¿¤Ì¤³Ø²ñ¡¢Áí²ñ¤Ç¤´¤¶¤¤¡£
9·î6Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤¤¤·¤ß¤Í¡Ê¡÷rock8393¡Ë¤µ¤ó¤¬¤½¤¦Òì¤¤Ê¤¬¤éÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÆüËÜ¤¿¤Ì¤³Ø²ñ ÍÍ ¸æÀÊ¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿´ÇÈÄ¡£
¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢5Ëü2000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¡Ê9·î9Æü»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤¡¡×
¡Ö¤Ê¤Ë¤ä¤éÇ¯¤Ë°ìÅÙ¥¿¥Ì¥Æé¤ò¿©¤Ù¤Æ¤½¤¦¤Ê´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡Ö¤Ê¤¼ÎÐ¤Î¤¿¤Ì¤¤Ê¤Î¤«¡¢µÄÏÀ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
¡Ö²½³Ø¤Î¸¦µæ¤ò¤·¤Æ¤½¤¦¡×
¡Ö³Ø²ñ¤ò½ª¤¨¤Æµ¢¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¼þ¤ê¤Ë¤ÏÃ¯¤â¤ª¤é¤º¡¢ÊÕ¤ê°ìÌÌ²¿¤âÌµ¤¤¸¶¤Ã¤Ñ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤¸¤ã¡×
²¿Àé²¿Ëü¤È¤¤¤¦X¤Î¥Ý¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¤¿¤Ì¤³Ø²ñ¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤Ë¶¯Îõ¤Ë°ú¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶¯ÎÏ¤Ê¼§ÎÏ¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥Î¤¬Èë¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤¿¤Ì¤¤Î¥Þ¥¸¥«¥ë¥Ñ¥ï¡¼¡¢¤¢¤Ê¤É¤ê¤¬¤¿¤·......¡£
¤µ¤Æ¡¢X¾å¤Ë¤Ï¡ÖÆüËÜ¤¿¤Ì¤³Ø²ñ¡×¤¬²¿¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¿Í¤¬°î¤ì¡¢¾¡¼ê¤ÊÁÛÁü¤ä²±Â¬¤âÈô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤Ï¡©
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¿¤Ì¤³Ø²ñ¤Î¹¾¸Í¾ëÂå¡Ê¡áÅìµþÅÔ»ÙÉôÄ¹¡Ë¤òÌ³¤á¤ëÅê¹Æ¼Ô¡¦¤¤¤·¤ß¤Í¤µ¤ó¤Ë¡¢¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
Ã¬¤ò°¦¤·¡¢Ã¬¿´¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¿Í¡¹¤¬½¸·ë
¤¤¤·¤ß¤Í¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¿¤Ì¤³Ø²ñ¹¾¸Í¾ëÂå¡Ê¡áÅìµþÅÔ»ÙÉôÄ¹¡Ë¡£²½¤±ÊªÃ¬¡¢¼íÎÄÄ»½Ã¤È¤·¤Æ¤ÎÃ¬¡¢¿©¤ÙÊª¤È¤·¤Æ¤ÎÃ¬¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÆüËÜ¤¿¤Ì¤³Ø²ñ¤È¤Ï¡¢¤¿¤Ì¤Ê¸²½¤ÎÃµµæ¤È¾ðÊó¤ÎÈ¯¿®¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢¡ÖÃ¬¤ò°¦¤·¡¢Ã¬¿´¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¿Í¡×¤¬100¿Í¤¬Â°¤¹¤ëÁÈ¿¥¡£¤¤¤·¤ß¤Í¤µ¤ó¤Ë¤½¤Î¼ç¤Ê³èÆ°ÆâÍÆ¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÖÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÁí²ñ¤Î³«ºÅ¡¢²ñÊó¤ÎÈ¯¹Ô¡¢²ñ°÷¤ÎÊýÆ±»Î¤Î¾ðÊó¸ò´¹Åù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤Þ¤¿ÉÔÄê´ü¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ñ°÷¤¬ÅÐÃÅ¤·¸¦µæÈ¯É½¤ò¤¹¤ë¸¦µæ²ñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¿¤À¼òÀÊ¤Ë¤Æ¤¿¤Ì¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹»ÙÉô²ñ¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÖÁí²ñ¤Î³«ºÅÆü»þ¤Ï9·î6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢³«ºÅ¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏËèÇ¯ÆüËÜ¤Î¤É¤³¤«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï¿ÀÆàÀî¸©¡ÊÅò²Ï¸¶¡Ë¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¤¤¤·¤ß¤Í¤µ¤ó¡Ë
Íî¸ì²È¤ò¸Æ¤ó¤Ç´óÀÊ¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÎÁí²ñ¤Ï¤æ¤ë¤¤¿©»ö²ñ·Á¼°¡£¤³¤Â¤ó¤Þ¤ê¤È¤·¤¿Ãæ¤Çµ¤Ä¥¤é¤º¡¢¤·¤«¤·Ç»¸ü¤Ê²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Ë·è»»Êó¹ð¤Ê¤É¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤ªÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¸å¤Ï¡¢¤¿¤Ì¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸¦µæ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ºÇ¶á¿¨¤ì¤¿¤¿¤Ì¤¤Ë´Ø¤ï¤ëÁÏºîÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¤¿¤Ì¤¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñÀÒ¤Î¤ªÏÃ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤ËÍ°ÕµÁ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¤¤¤·¤ß¤Í¤µ¤ó¡Ë
Åò²Ï¸¶¤Ç¤ÎÁí²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤¿¤Ì¤³Ø²ñ°÷¡¢Áý²ÃÃæ¡ª¡©
¤Þ¤¿¡¢¤¤¤·¤ß¤Í¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤ò¤ß¤ë¤È¡¢Åò²Ï¸¶¤Î³¹¤Ê¤«¤Ç¡¢¤¿¤Ì¤¤ÎÃÖÊª´Õ¾Þ¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÅò²Ï¸¶¤Ï¡Ö¤¿¤Ì¤¤¬¸«¤Ä¤±¤¿²¹Àô¡×¤ÎÅÁÀâ¤¬ÅÁ¤ï¤ëÃÏ¡£Ä®¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¤¿¤Ì¤¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¡Ö¤æ¤¿¤Ý¤ó¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡×¤À¤·¡¢¤¿¤Ì¤¤Ë¤¢¤ä¤«¤Ã¤¿¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¡Ö¤¿¤ó¤¿¤ó¤¿¤Ì¤¤ÎÃ´¡¹¤ä¤¤½¤Ð¡×¤ä¡¢¤¿¤Ì¤¤òã«¤ë¡ÖÃ¬Ê¡¿À¼Ò¡×¤â¤¢¤ë¡£Â¾¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤µ¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¡ÖÆüËÜ¤¿¤Ì¤³Ø²ñ¡×¤Ø¤ÎSNS¤Ç¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¡¢Í½ÁÛ°Ê¾å¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤·¤ß¤Í¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤òµ¡¤ËÆþ²ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç²ñÄ¹¤È¤â¤É¤âØË¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ÇÅö³Ø²ñ¡¢¤Þ¤¿¤¿¤Ì¤¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È¤Ï»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÌÜ¤Ë¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç·ê¤Ç¤â·¡¤Ã¤Æ±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡×¡Ê¤¤¤·¤ß¤Í¤µ¤ó¡Ë
¤¿¤Ì¤¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¡¹¤Ï¡¢¤¿¤Ì¤¤Î¤è¤¦¤Ë¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç¤¢¤ë¤é¤·¤¤¡£
Áí²ñ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿²ñ°÷¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆ°²è¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¶î»È¤·¤Æ¤¿¤Ì¤¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤ªÏÃ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¡Ö¤¿¤Ì¤¤ÎÃÖÊª¤ä¸¦µæ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤·¤¿Å¸¼¨²ñ¤ò³«¤±¤¿¤é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹½ÁÛ¤â¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¤è¤ê³èÈ¯¤ÊÈ¯¿®¤ò¤¿¤¯¤é¤à¡¢ÆüËÜ¤¿¤Ì¤³Ø²ñ¡£¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¤¿¤Ì¤¤Î¥Þ¥¸¥«¥ë¥Ñ¥ï¡¼¤â¡¢¤è¤ê¶¯ÎÏ¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
µ¤ÉÕ¤±¤Ð¤ªÎÙ¤ê¤Î¤¢¤Î¿Í¤â¡¢SNS¤Î¥Õ¥©¥í¥¤¡¼¤â¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡ÖÆüËÜ¤¿¤Ì¤³Ø²ñ¡×²ñ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ê¤ó¤ÆÆü¤â¶á¤¤¤«¤â......¡©¡¡É®¼Ô¼«¿È¤â¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«Æþ²ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤â¡¢¤¤¤«¤¬¡©