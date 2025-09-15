食楽web

●テーマは“五感で楽しむ”。渋谷スクランブルスクエアに登場する秋スイーツをご紹介します！

渋谷駅直通の商業施設・渋谷スクランブルスクエアでは、2025年秋シーズンに向けて“五感で楽しむ”をテーマに、香りと食感で魅了する多彩なメニューが登場。

今回はその中から、この秋、マストで注目しておきたい新感覚スイーツ計5品をピックアップ。

旬を迎えた芋、栗、かぼちゃをふんだんに使った極上のメニューは、どれも大切な人と過ごす有意義な時間のお供に、酷暑を乗り切った自分への甘美なエナジーチャージに最適ですよ！

ocha room ahita ITOEN「紅はるかあんみつ」

イートインのみ1540円

おなじみの日本茶ブランド『伊藤園』がプロデュースするカフェ『ocha room ahita ITOEN』では、季節限定あんみつが9月10日より登場。秋の味覚を盛り込んだ一品です。

つるんとした寒天に、ほくっと甘い紅はるか餡と黒糖アイスを添え、抹茶蜜と紫芋蜜の2種で味の変化も楽しめます。相性の良い日本茶や抹茶ラテなどのペアリングもオススメ！ 数量限定＆なくなり次第販売終了なので、早めの時間帯に行くのが吉。

●DATA

出店場所：10階 Lifestyle goods

販売期間：9月10日（水）～10月26日（日）

※期間限定・数量限定・なくなり次第販売終了

Atelier Anniversary「丸ごと栗のパウンド」

テイクアウトのみ378円

ケーキショップ『Atelier Anniversary』の「丸ごと栗のパウンド」は、栗を丸ごと1粒包み込んだ秋限定の贅沢なパウンドケーキ。

生地にも栗のペーストが練りこまれており、口に入れた瞬間に栗の甘さと風味が広がります。見た目も食べ応えも満足な一品は、親しい方への手土産にもよさそう。

●DATA

出店場所：1階 TOKYU Foodshow EDGE

販売期間：秋季限定（終売日未定）

丸山珈琲「珈琲栗どら焼き」

テイクアウトのみ1個 491円

JR側出入口そばで営業中のコーヒースタンド『丸山珈琲』で販売している「珈琲栗どら焼き」は、長野の老舗栗菓子店『小布施堂』とのコラボメニュー。

コーヒーの粉が練り込まれたしっとり生地で栗餡をたっぷりサンドし、栗の繊細な甘さとコーヒーの香ばしさが絶妙に調和。ひと口で深い余韻が広がる一品です。

●DATA

出店場所：1階 ecute EDITION

販売期間：通年販売

神楽坂 茶寮「かぼちゃのモンブランタルト」

イートインのみ ドリンクセット 1760円

和カフェ『神楽坂 茶寮』では、9月中旬～10月31日までの期間限定＆渋谷スクランブルスクエア店限定で「かぼちゃのモンブランタルト」が登場します。

ほくほく食感と強い甘味が特徴の「みやこかぼちゃ」をクリームに使用し、サクサクとした食感のタルトにたっぷりとトッピング。タルトの香ばしさ、かぼちゃの甘さが合わさり、一口ごとに秋ならではの美味しさを楽しめます。

●DATA

出店場所：14階 Lifestyle Goods

販売期間：9月中旬～10月31日（金）

※期間限定・数量限定。オーダーはドリンクセットのみ

Gourmand Market KINOKUNIYA「ごろごろぶどうソフト」

イートイン／テイクアウト共に1個 790円

地下1階フロア全体で展開している『紀ノ国屋』の新業態ストア『Gourmand Market KINOKUNIYA』のカフェ＆バーでは、秋季限定の贅沢なカップスイーツ「ごろごろぶどうソフト」に注目！

赤ぶどう＆白ぶどうに北海道産生乳を使ったソフトクリームを組み合わせた一品です。1日限定20食＆渋谷スクランブルスクエア店限定＆早期提供終了の場合アリと、レア度の高さも注目の一品。食べ逃すことのないよう、ぜひ早めにお店へ足を運んでみてください！

●DATA

出店場所：地下1階

販売期間：9月1日（月）～10月15日（水）

※期間限定（なくなり次第終了・早期販売終了の可能性あり）・数量限定（1日20食）