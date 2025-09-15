こ、こんなの売ってたの！？【ワークマン】機能性バツグン♡「優秀バッグ」

見た目も可愛くて高機能のバッグを探している人は【ワークマン】へ行ってみて。バッグ専門店と見紛うような機能的なバッグが多数揃っていて、ワークマンでこんなバッグまで売っていたのかと驚くかも。今回はたっぷり収納や撥水加工、取り外し可能なポーチ付きや2WAY仕様など、機能性抜群なワークマンの「優秀バッグ」をピックアップしてご紹介します。

取り外しできるポーチ付きのリュック

【ワークマン】「大きく開くデタッチャブルポーチ付きファミリーリュック」\4,500（税込）

デタッチャブル（取り外し可能）なポーチ付きのリュック。リュック自体ガバッと開くので物が取り出しやすそうです。収納スペースも充実しており、内側にはPCなどの収納に便利なクッション付きのポケットや、ボトルがしっかり固定できるギャザーゴム入りのポケット、ポケット以外では鍵などが迷子になりにくいDカンループも備わっています。サッと取り外せるポーチはサコッシュバッグとして、貴重品だけを持ち歩きたい時などに便利。

収納力が魅力のマザーズバッグ

【ワークマン】「高撥水マルチシートインマザーズ2WAYトートバッグ」\2,900（税込）

シンプルデザインと収納力が魅力のマザーズバッグ。ポケットが外側内側でなんと合計11個も備わっています。外側のサイドポケットはスピンドル付きでペットボトルや傘の収納にも便利。特徴的なのは底面ポケットに備えられたマルチシートで、おむつ替えシート用途や雨天時のベビーカーの雨除けに使用可能。バッグ自体も撥水加工が施されているため急な天候の変化にも安心の、マザーズバッグとしてはもちろん通勤や旅行にも重宝しそうなアイテムです。ショルダーベルトも取り外し可能。

リュックにもなる2WAYが魅力のトートバッグ

【ワークマン】「2WAYトートリュック」\3,900（税込）

リュックにもなるコロンとした可愛らしいフォルムのトートバッグ。トートバッグとして使用する際にショルダーベルトを収納できる背面ポケット付きです。側面に備えたティッシュ用ポケットも個性的な便利ポイント。スーツケースのハンドルに通せるテープが付いているため、旅行のサイドバッグとしても頼りになりそうです。こちらも嬉しい撥水加工。

お財布代わりにも使えるショルダーポーチ

【ワークマン】「高撥水Dayライフショルダーポーチ」\1,780（税込）

シンプルなデザインながら、お財布としての機能を充実させたショルダーバッグ。メインポケットにはマチがあるためバッグとしての収納力にももちろん期待できます。ダブルファスナー部分にカードポケットが備わっており、小銭も収納可能。身体に近い背面ファスナーポケットも完備、やはり撥水加工のアイテムなので、出張や旅行中のちょっとした買い出し時などにも使い勝手が良さそうです。カラーは豊富な6色展開。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.H