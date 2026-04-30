暖かくなり、外出中にノドの渇きを潤したくなる時期になってきた。ペットボトルや水筒を持ち歩く人も多いが、手に持つと邪魔になり、リュックにしまうと取り出しにくいという悩みもある。そうした中で注目されているのが、『マムート』の『リチウム アドオン ボトルホルダー』だ。【写真】1Lサイズまでのペットボトルや水筒を固定して持ち運べる『マムート』のボトルホルダー■『マムート』の外づけボトルホルダーで「子供との公