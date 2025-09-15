この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「オシャレなお姉さん2人にインタビュー」というテーマで、お姉さん（22歳、アパレル店員）ともう一人のお姉さん（23歳、アパレル店員）が登場。動画内では、2人が働くブランドは異なる店舗だが同じ有名ブランドで接客をしているという。視聴者から寄せられた「貯金額を教えてください」「今の給料はいくらですか」といった直球の質問に、2人は戸惑いながらも素直なリアルを語った。まず「手取り23万とか」と明かし、アパレル業界の若手スタッフの実情を披露。さらに、仕事で楽しい瞬間を尋ねられると「そのブランドの服、かわいいって言って盛り上がれるぐらいしかない。やばい、それが全てですよ」と、自身がファッションを楽しみ、テンションが上がることが一番のモチベーションであると率直に話した。一方で、この日は2人とも「今日は自分のブランドのお洋服、着てません」と少し照れくさそうに打ち明けていた。また、「もし生まれ変わってやりたい仕事は？」という問いには、1人は「CAさん。ただの憧れ。英語が喋れるのっていいなって」と夢を語る一方、「私、なんだかんだでアパレルやってると思います」と、現実的な自分も見せた。「悲しくなければ仕事じゃない」といった本音や、「一期一会」という前向きな言葉も飛び出すなど、若いアパレル店員が抱く等身大の悩みや夢が垣間見えるインタビューとなった。最後には「聞いていただきありがとうございます」と2人が丁寧に締めくくり、飾らない素顔を見せて動画は終了した。