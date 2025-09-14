3度目の先発…今季1軍は3登板で防御率2.08

大事な一戦のマウンドを託された。日本野球機構は14日の午後1時、15日の日本ハム-西武戦の予告先発を発表。日本ハムはドラフト1位ルーキーの柴田獅子（れお）投手が初の“レオ対決”に挑む。「獅子VS獅子じゃん」「楽しみでしかない！」とどよめきが広がっている。

福岡大大濠高から昨年のドラフト1位指名で日本ハム入りした19歳。今季は7月26日のロッテ戦で1軍デビューを飾り、3回を無安打無失点3奪三振のパーフェクト登板を披露。3登板（2先発）して防御率2.08と好投している。

日本ハムは目下、熾烈なペナント争いを演じている。試合前の時点で首位ソフトバンクとは2.5ゲーム差。一戦一戦が勝負になる中、大事な先発マウンドにルーキーを送る形となった。

“ダイヤの原石”へ期待する声は多く、「明日柴田獅子くん先発なのか 今の日ハムで1番楽しみな選手だし見てみたいな〜」「明日え？ 柴田獅子？」「ふぉ!?」「レオにレオを当てるのか！」「しれっと先発柴田獅子が発表されていてビビっている」とファンも注目の一戦となりそうだ。（Full-Count編集部）