「くりまんじゅう」「モモンガ」「ラッコ」の絵柄が新たに登場

グレープストーンが展開する「東京ばな奈ワールド」は、イラストレーター・ナガノ氏の人気作品『ちいかわ』とコラボしたリニューアル商品「ちいかわバナナプリンケーキ」を、池袋駅にて期間限定で販売すると発表しました。

【画像】か、カワイイ！ これが、ちいかわバナナプリンケーキの新絵柄です

販売期間は2025年9月17日から30日まで。池袋駅構内「イベントステーション池袋南通路」に設置されるポップアップストアで取り扱われます。

今回リニューアルされた「ちいかわバナナプリンケーキ」には、従来の「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」のデザインに加え、「くりまんじゅう」「モモンガ」「ラッコ」の新しい絵柄が仲間入りし、全6種類となりました。

スポンジケーキの細部にもこだわり、「ちいかわ」たちの愛くるしさが表現されています。どの絵柄が入っているかは、開けてからのお楽しみです。

パッケージも、「東京ばな奈」とのコラボ限定オリジナルイラストを使用した新デザインにリニューアルされており、「東京ばな奈」の世界観にマッチした特別仕様となっています。

さらに、8個入りパッケージには、「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」のオリジナルステッカーがランダムで1枚封入されています。