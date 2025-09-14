この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『稼ぎまくる若者にインタビュー』と題された今回の動画では、転職支援さんが自身の経歴や将来の目標について赤裸々に語った。冒頭から「貯金額教えてください。25,000円。ぶち上げ。」と、自身の現在の貯金額を包み隠さず明かし「転職支援です。」と自己紹介。その大きな体格については、「弟、アメフトやってて。大阪経済大学というところでやってました」と少しユーモラスに回答し、場を和ませた。



職歴については「1社目人材系の会社に新卒で入って、そこからビーツっていうパーソナルジム。そこからトレックス」と流れるように説明。気になる収入については「アベレージ200ちょいぐらい、マックス300ぐらい」と現実的な数字を挙げつつも、「もっと頑張ります」と意欲的な姿勢をみせている。



インタビューの中で最も注目が集まったのが、その大胆な年収目標。「来年年収5,000万。これはマジで目指してて」と力強く宣言。「2025年はどれぐらいに落ち着きそうなんですか？」という問いにも「2,000万ちょっとぐらい」と自信を覗かせた。



現職への思いについては「森山よしきっていう男に憧れて入ったって感じ。生き様なんですけど、彼女やったんですけど、世界一幸せにするみたいな。これ超えたいなと思って入った」と、個人的な尊敬の念をストレートに明かしている。



最終的には「貯金額はほぼないって感じですね。今リアルに言うといくらぐらいなんですか？100万いってないです。全然ないです」と語りながら、それでも「ぶち上げ」という言葉を人生の軸としていると熱弁。「ぶち上げ。転職支援やってて、自分自身もぶち上げていって、目の前の人をぶち上げていくっていうのを頭に入れてやってます」と締めくくり、そのエネルギッシュな姿勢が視聴者に強い印象を残した。