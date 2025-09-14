[9.13 プレミアリーグ第4節](Gtech Community Stadium)

※28:00開始

<出場メンバー>

[ブレントフォード]

先発

GK 1 クィービーン・ケレハー

DF 4 セップ・ファン・デン・ベルフ

DF 5 イーサン・ピノック

DF 22 ネイサン・コリンズ

DF 23 キーン・ルイス・ポッター

DF 33 マイケル・カヨデ

MF 6 ジョーダン・ヘンダーソン

MF 8 マティアス・イェンセン

MF 18 イェホル・ヤルモリュク

FW 7 ケビン・シャーデ

FW 9 イゴーリ・チアゴ

控え

GK 12 ハウコン・バルディマルソン

DF 2 アーロン・ヒッキー

DF 3 リコ・ヘンリー

DF 20 クリストフェル・アイェル

MF 14 ファビオ・カルバーリョ

MF 15 フランク・オニェカ

MF 27 ビタリー・ヤネルト

FW 11 リース・ネルソン

FW 19 ダンゴ・ワッタラ

監督

アンドリュースキース・ジョセフ

[チェルシー]

先発

GK 1 ロベルト・サンチェス

DF 4 トシン・アダラバイヨ

DF 21 ヨレル・ハト

DF 23 トレボ・チャロバー

DF 29 ウェスレイ・フォファナ

MF 7 ペドロ・ネト

MF 8 エンソ・フェルナンデス

MF 11 ジェイミー・バイノー・ギテンス

MF 25 モイセス・カイセド

MF 40 ファクンド・ブオナノッテ

FW 20 ジョアン・ペドロ

控え

GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン

DF 3 マルク・ククレジャ

DF 24 リース・ジェームズ

DF 27 マロ・グスト

DF 34 ジョシュ・アチャンポン

MF 10 コール・パーマー

MF 17 アンドレイ・サントス

FW 32 タイリーク・ジョージ

FW 49 アレハンドロ・ガルナチョ

監督

エンツォ・マレスカ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります