ブレントフォードvsチェルシー スタメン発表
[9.13 プレミアリーグ第4節](Gtech Community Stadium)
※28:00開始
<出場メンバー>
[ブレントフォード]
先発
GK 1 クィービーン・ケレハー
DF 4 セップ・ファン・デン・ベルフ
DF 5 イーサン・ピノック
DF 22 ネイサン・コリンズ
DF 23 キーン・ルイス・ポッター
DF 33 マイケル・カヨデ
MF 6 ジョーダン・ヘンダーソン
MF 8 マティアス・イェンセン
MF 18 イェホル・ヤルモリュク
FW 7 ケビン・シャーデ
FW 9 イゴーリ・チアゴ
控え
GK 12 ハウコン・バルディマルソン
DF 2 アーロン・ヒッキー
DF 3 リコ・ヘンリー
DF 20 クリストフェル・アイェル
MF 14 ファビオ・カルバーリョ
MF 15 フランク・オニェカ
MF 27 ビタリー・ヤネルト
FW 11 リース・ネルソン
FW 19 ダンゴ・ワッタラ
監督
アンドリュースキース・ジョセフ
[チェルシー]
先発
GK 1 ロベルト・サンチェス
DF 4 トシン・アダラバイヨ
DF 21 ヨレル・ハト
DF 23 トレボ・チャロバー
DF 29 ウェスレイ・フォファナ
MF 7 ペドロ・ネト
MF 8 エンソ・フェルナンデス
MF 11 ジェイミー・バイノー・ギテンス
MF 25 モイセス・カイセド
MF 40 ファクンド・ブオナノッテ
FW 20 ジョアン・ペドロ
控え
GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 24 リース・ジェームズ
DF 27 マロ・グスト
DF 34 ジョシュ・アチャンポン
MF 10 コール・パーマー
MF 17 アンドレイ・サントス
FW 32 タイリーク・ジョージ
FW 49 アレハンドロ・ガルナチョ
監督
エンツォ・マレスカ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります