米１０年債利回り上昇 来週の社債発行を前に利益確定の動きも＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り上昇 来週の社債発行を前に利益確定の動きも＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:27）（日本時間05:27）

米2年債 3.562（+0.020）

米10年債 4.066（+0.046）

米30年債 4.681（+0.028）

期待インフレ率 2.372（+0.011）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは上昇。欧州債利回りが上昇したことや、来週予定されている社債発行を前に投資家が利益を確定させる動きが出ていた。序盤の原油価格上昇も利回りの上昇要因となった。



オプション市場では、投資家が年内のあと３回のＦＯＭＣのいずれかで、０．５０％ポイントの大幅利下げが行われるシナリオに引き続き注目している。ただ、来週のＦＯＭＣではその可能性は低いと見られている。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

