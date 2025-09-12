WÇÕÍ¥¾¡¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤Ã¤¿³ëÆ£¡Ö¤â¤¦ÂåÉ½¤ò¼¤á¤¿¤¤¡×¡¡¸µ¤Ê¤Ç¤·¤³¥¨¡¼¥¹¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿Æü¡Ö¼«¿®²á¾ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¥É¥¤¥ÄWÇÕ¤ÇÀ¤³¦°ì¤Ë¡ÖÃç´Ö¤Î°¦¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤¿Âç²ñ¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¸µ¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¡Ë¤Î¥¨¡¼¥¹¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡¦±ÊÎ¤Í¥µ¨¤µ¤ó¤Ï3·î¤Ë37ºÐ¤Ç¸½Ìò¤òÂà¤¡¢9·î15Æü¤Ë²®Ìî±¿Æ°¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¸üÌÚ»Ô¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë°úÂà»î¹ç¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Î¸·¤·¤¤É½¾ð¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¡¢½À¤é¤«¤Ê¾Ð¤ß¤ò¤¿¤¿¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖFOOTBALL ZONE¡×¤ÎÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤ÇÀ¤³¦¤òÀ©¤·¡¢¸ÞÎØ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤ÈÀï¤Ã¤¿Æü¡¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦º½ºäÈþµª¡¿Á´3²ó¤Î1²óÌÜ¡Ë
¡¡±ÊÎ¤¤µ¤ó¤Ï16ºÐ¤Ç¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë½éÁª½Ð¤µ¤ì¡¢ÂåÉ½ÄÌ»»132»î¹ç58¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£ß·Êæ´õ¤µ¤ó¤Ë¼¡¤¤¤ÇÎòÂå2°Ì¤ÎÆÀÅÀ¿ô¤ò¸Ø¤ë¡£2011Ç¯¡¢¥É¥¤¥ÄWÇÕ¤ÇÆüËÜ¤Î½éÀ©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¡£¤¢¤ì¤«¤éÌó14Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¡£
¡ÖÍ¥¾¡¤·¤¿¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸½Ìò¤òÄ¹¤¯Â³¤±¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë¿È¤ËÀ÷¤ß¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡Åö»þ¤ÎÁÛ¤¤¤ò¡¢¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö¤½¤Î»þ¤Ï¶ì¤·¤¤¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢Ãç´Ö¤Î°¦¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤¿Âç²ñ¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤Æ¡¢¼ºÇÔ¤ò¤·¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï·ë²Ì¤¬»Ä¤»¤¿¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê´¶¾ð¤¬º®¤¸¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¼«Ê¬Åª¤Ë¤Ï¡¢²¿¤â¸å²ù¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Âç²ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ãç´Ö¤È¤Îå«¤¬¿¼¤¯¤Ê¤ê¡¢¤è¤ê¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤±¤ë´Ø·¸À¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤«¤é¡×
¡¡°úÂà»î¹ç¤Ç¡ØYuki Friends¡ÊÍ¥µ¨¥Õ¥ì¥ó¥º¡Ë¡Ù¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢¤È¤â¤ËÀ¤³¦°ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤¬Â¿¤¯¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¢¤ÎÂç²ñ¤«¤é10Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤¿»þ¤â¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤¬¤É¤ó¤É¤ó¿¼¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¡£·ë¶É¡¢ºÇ¸å¤Ë·Ò¤¬¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¢¤Î»þ¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Ç¤¹¡×
¥´¡¼¥ë¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤«¡Ö¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¼¨¤»¤Ê¤¤¡×¡¡ÂåÉ½¤È¥¯¥é¥Ö¤Î°ã¤¤¤Ë¶ìÇº
¡¡Åö»þ¤Îº´¡¹ÌÚÂ§É×´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¹¶¼é¤Ë¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¡×¤òÉ¸ÜÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£4-4-2¤Î¿Ø·Á¤Ç¡¢Ê£¿ô¿Í¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢¹¶·â¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ö¸þ¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¶ÉÌÌ¤Ç¤âÁê¼ê¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±Â³¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢FW¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¼éÈ÷¤Ë´À¤ò¤«¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢2009-10¥·¡¼¥º¥ó¤ËUEFA½÷»Ò¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ê½÷»ÒCL¡Ë¤òÀ©¤·¤¿½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Î¥Ý¥Ä¥À¥à¤Ç¤Ï¡¢FW¤È¤·¤Æ¤È¤Ë¤«¤¯¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤Î¶¯¤µ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤ÎÌò³ä¤È¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¡Ê¥É¥¤¥Ä¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡Ë¼«¿®²á¾ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥Ý¥Ä¥À¥à¤Ç¤Ï¡Ë¥´¡¼¥ë¤ò¼è¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¥´¡¼¥ë¤Ç¤·¤«¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¼¨¤»¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì°Ê³°¤Î¤³¤È¤Ë²ÁÃÍ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¶ËÃ¼¤Ê»×¹Í¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¡ÊÆÀÅÀ¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤ÎºÇÅ¬¤ÊÆ°¤¡Ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤³¤½¡¢²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ëÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤«¤é¡×
¡¡WÇÕ³«ËëÁ°¤Î¹ç½É¤«¤é¡¢ÂåÉ½¤È¥¯¥é¥Ö¤Çµá¤á¤é¤ì¤ëÌò³ä¤Î°ã¤¤¤Ë¶ìÇº¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤·¤Ð¤·¤Ð¸«¤é¤ì¤¿¡£½éÀï¤Î¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÀï¡Ê2-1¡Ë¤Ç¤ÏÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°Ê¹ß¤ÏÉÔÈ¯¡£½à¡¹·è¾¡¡¦¥É¥¤¥ÄÀï¡Ê1-0¡Ë¤Ç¤Ï¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ë¸òÂå¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¡¢½à·è¾¡¤È·è¾¡¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤É¤«¤·¤µ¤¬Êç¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤Ï¸«¼é¤êÂ³¤±¤¿¡£³ëÆ£¤òÂ³¤±¤ëÈà½÷¤ËÍ¥¤·¤¯ÀÜ¤·¡¢À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿Áª¼ê¤¬Â¿¤¯¤¤¤¿¡£
¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¤À¤È¡¢¡ÊµÜ´Ö¡Ë¤¢¤ä¤Ï¡Ê½à¡¹·è¾¡¤Î¡Ë¥É¥¤¥ÄÀï¤Î¸å¤Ï¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢»³¶¿¡Ê¤Î¤¾¤ß¡Ë¤µ¤ó¤ÈÊ¡¤Á¤ã¤ó¡ÊÊ¡¸µÈþÊæ¡Ë¤Î¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼2¿Í¤¬¡¢»ä¤¬¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¤¤ë»þ¤â¾ï¤Ë²£¤ËºÂ¤Ã¤Æ´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£»ä¤¬¡Ø¤â¤¦ÂåÉ½¤ò¼¤á¤¿¤¤¡Ù¤È¤³¤Ü¤·¤¿¤é¡¢»³¶¿¤µ¤ó¤¬¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÉ¬Í×¤À¤«¤é¡Ù¤ÈÀÚ¡¹¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×
¡¡Ãç´Ö¤¿¤Á¤Î²¹¤«¤¤ÇÛÎ¸¤È¸ÀÍÕ¤¬¿´¤ËÝî¤ß¤ï¤¿¤ë¡£¥É¥¤¥Ä¤Ç¸ÉÆÈ¤ËÆ®¤Ã¤Æ¤¤¿Æü¡¹¤È¤Ï°ã¤¦¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¤ÎÇ»Ì©¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤¿°ì¤ÄÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡Ö¡Ø¼«Ê¬¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤¿¤Ö¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬µß¤¤¤Î¼ê¤Ë¡¢¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¥É¥¤¥ÄWÇÕ½à·è¾¡Á°Æü¤Î·è°Õ¡Ö»ä¤Î°ã¤¦¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½à·è¾¡¤Î¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÀï¡Ê3-1¡Ë¤ÎÁ°Æü¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö°ì¿Í¤Ç³¹¤Î¥«¥Õ¥§¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¤ò³«¤¤¤Æ¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ê»×¹Í¤ÎµÏ¿¤äÀ°Íý¡Ë¤ò½ñ¤»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¼«Ìä¼«Åú¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¡£¡Ø¤Á¤ã¤ó¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¼«Ê¬¡Ù¤È¡ØÁ´Éô¤òÅê¤²½Ð¤·¤Æ¡¢ÂåÉ½¤«¤éµî¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¡Ù¤È¤¬¤¤¤Æ¡¢Æó¿Í¤ÎÁêÈ¿¤¹¤ë¼«Ê¬¤Î³ëÆ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÌÂ¤Ã¤¿»þ¤Ï¤¤¤Ä¤â¡¢Î¾¶Ë¤Ë¤¢¤ë¼«Ê¬¤Î»×¹Í¤òÀï¤ï¤»¤Æ¡¢Á°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î»þ¤â¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÆó¤Ä¤Î¹Í¤¨¤òÂÐ·è¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤«¤éÆ¨¤²¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ·ù¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ØÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ù¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡¢»ä¤Î°ã¤¦¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡×
¡¡ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢WÇÕ¤Ç¤Ï6»î¹ç¤¹¤Ù¤Æ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£º´¡¹ÌÚ´ÆÆÄ¤«¤é³Î¤«¤Ê¸ÀÍÕ¤Ï¤Ê¤¯¤È¤â¡¢»î¹ç¤Ëµ¯ÍÑ¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤ò¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Î¥ê¤µ¤ó¡Êº´¡¹ÌÚ´ÆÆÄ¡Ë¤¬»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¿®Íê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¼Â´¶¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯Âç¤¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê²ñÏÃ¤·¤¿µ²±¤Ê¤¤¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡·è¾¡Àï¤Î¥¢¥á¥ê¥«Àï¤Ï2-2¤ÇPKÀï¤ËÆÍÆþ¡£±ÊÎ¤¤µ¤ó¤Ï2ËÜÌÜ¤ò³°¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤È¤â¤ËÀï¤¤¡Ö¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó£×ÇÕ½éÀ©ÇÆ¡×¤Î°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£Í¥¾¡¥«¥Ã¥×¤ò·Ç¤²¤ëÎØ¤ÎÃæ¤Ç¡¢À¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿´î¤Ó¤è¤ê¤â°ÂÅÈ¤ÎÊý¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¾¡¤Ã¤¿´î¤Ó¤è¤ê¤â¡Ø¤ä¤Ã¤È½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤Ä¤é¤µ¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤ÎÊý¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Âç²ñ¸å¤Ï¡¢¡Ø¼¡¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬½Ð¤»¤¿¡×¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë³ÍÆÀ
¡¡2012Ç¯¤Î¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥É¥¤¥ÄWÇÕ¤Ç¤Î³ëÆ£¤ò´°Á´¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¡¢¹¶¼é¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸¥¿ÈÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¤ÇÀ¤³¦¤ò°µÅÝ¡£¶¯¿Ù¤Ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤òºî¤ê¾å¤²¡¢¥Ç¥å¥¨¥ë¤Î¶¯¤µ¤ä¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤Ï¤µ¤é¤ËËá¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤âÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤¿Âç²ñ¤Ç¤·¤¿¡££×ÇÕ¤Ç¤ÏÉ¨¤Î¾õÂÖ¤¬¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤É¤«¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î»ÅÊý¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢ÂÎ¤â¹Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥ì¡¼¤â¡Ø¼«Ê¬¤¬ÅÀ¤ò¼è¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼þ¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ù¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤¬ÅÀ¤ò¼è¤ì¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¼«Ê¬¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤È¼þ°Ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Î¤«¤Ê¼ê¤´¤¿¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ë¼ê¤Ë¤·¤¿¡¢¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤Ïº£¤â¼ê¸µ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£»þ¤Ë¤Ï¡¢»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö·è¾¡¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î»î¹ç¤¬¡¢°ìÈÖ¡È¤Ê¤Ç¤·¤³¤é¤·¤¤¡É»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±ÇÁü¤ò4Ç¯¤Ë1²ó¤¯¤é¤¤¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¡Ø¤¦¤Þ¤¤¤Ê¡¢¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¡Ù¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¡Ø²¼¼ê¤¯¤½¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤òÃ¯¤è¤ê¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Ë¸·¤·¤¤¡£¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿º£¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢±ÊÎ¤¤µ¤ó¤é¤·¤¤¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÂè2²ó¤ËÂ³¤¯¡Ë¡Êº½ºäÈþµª / Miki Sunasaka¡Ë