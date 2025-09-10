この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

人気片づけライフコーチのパンダみゆき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「食器棚ビフォーアフター20連発！食器棚は〇〇をイメージして収納する。」と題した動画を公開した。みゆき氏は今回の動画で、「自分の家だけは絶対に片付かない、なんて思ってませんか？片付かない家は絶対にありません」と断言。今まで依頼を受けてきた数々の食器棚収納のビフォーアフターに密着し、巧みな収納術を語った。



「私は食器が大好きなので、せっかく好きな食器だったら全部まんべんなく使いたい」と、料理好き目線のこだわりも明かしつつ、“食器棚がキッチンのキーポイント”と強調。「食器棚が戻りにくいと食洗機からの戻しや洗い物の滞りにつながり、調理中もキッチンが散らかってリセットに時間がかかる」という現実的な悩みも挙げ、「食器棚が使いやすいことが暮らしやすさの鍵」だと語る。



各家庭ごとの悩みに対しては、「全体的な量の多い少ないよりも、食器棚やキッチンに入る物理的な『量』や使いやすさが何より大事」「若いご家族はまだ物が少ないが、年数が経つとどうしても押し込んでしまいがち」「もったいなくて捨てられなくても、結局使われていない食器が多い」と、リアルな現状を踏まえつつ、“18袋分の食器を処分して使われる食器が増えたお宅”の例など印象的なビフォーアフターを続々と紹介。



お子さんのいる家庭のアイデアとして「お子さんが自分で取れるようコップを配置したり」「ママが小柄なら、棚板を減らして下に下げたり」など、暮らしに寄り添う細やかな工夫も披露。「オープン収納はホコリが気になるけど、だからこそ使う食器が回る量にする」など、見た目だけではない“続けられる収納”を徹底的に意識していると明かす。



便利グッズや収納本に惑わされがちな人に対しては、「なんとなく良さそうで便利グッズを取り入れると失敗しやすいので、私はややこしい収納は一切しません」とキッパリ。「お店や雑貨屋さんのように、隣の食器に手が当たらないくらい並べれば、どんどん使う機会が増える」と“お店のような収納”を推奨した。



最後は「収納や片付けに悩んだらコメントしてください。また動画でお話しします」と視聴者に呼び掛け、「食器がうまく活かされる方法で収納を楽しんでほしいです」とまとめた。