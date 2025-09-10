倒したモンスターを“食材”に！？ 討伐・解体・調理の完全マニュアル『モンスター解体図鑑』
『モンスター解体図鑑』が2025年9月11日よりKANZENから発売される。
【画像】モンスターは倒すだけじゃなく解体してまで？『モンスター解体図鑑』の中身
モンスターは倒すだけじゃなく解体してまで。『モンスター解体図鑑』は、ファンタジー世界の生き物たちを“現実的に”料理するための、討伐・解体・調理の完全マニュアル。安全確保から洗浄、皮剥ぎ、部位の切り離し、精肉、熟成まで、実際の猟師や食肉処理の工程をもとにしたリアルな手順をイラストで徹底的に解説されている。危険度や生態、得られる素材の特徴など、資料性も抜群。サハギンやコカトリスなど、おなじみのモンスターから伝説的なモンスターの解体シーンも収録し、さらにその肉を活かした“おいしい食べ方”レシピも紹介。まるで図鑑と料理本が合体したような、新感覚の一冊となっている。
目次序章 冒険者の基本1章 危険度E級モンスター2章 危険度D級モンスター3章 危険度C級モンスター4章 危険度B級モンスター5章 危険度A級モンスター6章 危険度S級モンスター
（文＝リアルサウンド ブック編集部）