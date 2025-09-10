日産が「“新”フェアレディZ」公開！ 超レトロな「Z32」旧車デザイン×“伝説”パープルの「ヘリテージED」登場！ 高性能「V6ツインターボ」×6速MTの「FRスポーツカー」北米で発表

「Z32」オマージュの「ヘリテージエディション」登場！

日産の北米法人は2025年9月9日、2026年モデルの新「Z（日本名フェアレディZ）」を発表しました。

9月末の発売を予定しています。

【画像】超カッコイイ！ これが日産「新フェアレディZ」です！ 画像で見る（63枚）

フェアレディZは1969年に登場しました。流麗なファストバックのボディに高性能6気筒エンジンとFRレイアウトによる俊敏なハンドリングと高い走行性能が特徴で、日産を代表するモデルとしても知られています。

初代「S30型」から北米でも販売され、以後大ヒットを記録。「Z Car」の愛称でも親しまれ、愛好家によるオーナーズクラブ「Zカークラブ」も存在します。

7世代目となる現行型（RZ34）は2021年8月に発表。内外装は、初代や4代目「Z32型」など歴代をオマージュし、新世代デザインとクラシカルな雰囲気を両立。

パワートレインは最大出力405馬力・最大トルク475Nm（北米仕様は400hp・350lb-ft）を発揮する新開発の3リッターV型6気筒ツインターボエンジン「VR30DDTT」型に6速MTまたは9速ATを組み合わせ、駆動方式はFR（後輪駆動）です。

今回発表された2026年モデルは、Zカークラブ主催の第38回国際Zカーコンベンション「ZCON」で公開されました。新たな2026年モデルでは、「ヘリテージエディション」が設定されています。

ヘリテージエディションは、1989年に発売された4代目・Z32型（北米名：300ZX）をオマージュしたもので、専用の内外装を装備したパッケージオプションです。

ボディサイドにはブロンズで「TWIN TURBO」のロゴをあしらったほか、テールゲートにはTWIN TURBOロゴ入りの専用のカーボンスポイラーを装着。

これらのロゴは、1980年代から90年代にかけて流行った昔懐かしいフォントを用い、レトロなスタイリングを実現しています。

さらにZ32のほか、同時期の「スカイラインGT-R」にも設定されていた「ミッドナイトパープル」のボディカラーを用意。日産北米法人によると、このカラーは「日産高性能車の歴史の中で最も愛されている色合いの1つ」だといいます。

このほか、2026年モデルのラインナップは、標準モデルの「Z スポーツ」、機械式LSDや19インチのレイズ製アルミホイール、パフォーマンスブレーキなどを備える「Z パフォーマンス」、「NISMO」による専用チューニングが施されたハイパフォーマンスモデル「Z NISMO」が用意されています。

新Z 2026年モデルの価格は4万2970ドル（約633万円）から6万5750ドル（約969万円）となっています。