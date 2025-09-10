グラスノーは4月1日以来の2勝目を飾った

【MLB】ドジャース 3ー1 ロッキーズ（日本時間9日・ロサンゼルス）

待望の瞬間に思わず白い歯を見せた。ドジャースは8日（日本時間9日）、本拠地で行われたロッキーズ戦に3-1で勝利し、2連勝を飾った。試合終盤まで一進一退の展開だったが、7回にムーキー・ベッツ内野手が勝ち越し打。その瞬間、先発したタイラー・グラスノー投手の“表情”にファンも思わずホッコリした。

グラスノーは2回、先頭・ベックの四球と二盗などで招いた1死三塁からファーマーの左犠飛で先取点を献上したものの、ピンチはこれだけ。スコアボードにゼロを並べた。なかなか打線が得点を奪えなかったが、6回にフレディ・フリーマン内野手の適時打で試合を振り出しに戻した。グラスノーは7回もマウンドに上がり、11個目の三振を奪って降板した。

その直後、2死一塁から大谷翔平投手が強烈な二塁打を放ち、チャンスが拡大。グラスノーはベンチで思わず“デコルテポーズ”を見せた。そして続くベッツが中前に2点適時打を放つと、Fワードを連呼しながら笑顔。普段はあまり表情を崩さない203センチ右腕の頬が緩んだ瞬間だった。

グラスノーが喜ぶのも無理もない。故障離脱もあったとはいえ、勝利投手となるのは、3月31日（同4月1日）のブレーブス戦以来。ここ数登板は好投していても援護がなく、8月30日（同31日）のダイヤモンドバックス戦では拙守もあって敗戦投手に。試合後はフラストレーションをぶつけるかのようにドアを蹴って開ける場面もあった。

苦しい時期が続いたイケメン右腕が見せた笑顔にファンも注目。「グラスノーの嬉しそうな表情！！！よかった！」「めっちゃ喜んでる 泣きそうだわ」「グラスノーめっちゃ笑顔」「報われて良かった」「本当に嬉しそう」などとコメントが寄せられた。グラスノーの好投もあって、ドジャースは2連勝を飾った。（Full-Count編集部）