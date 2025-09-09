ÆÁ°æµÁ¼Â¡¡¼Â¤Ï¡Ö¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê¡×¥ª¥Õ¥¡¡¼ÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¡ÊÌ¤Î¥³¥ó¥Ó´«¤á¡ÖÈÖÁÈ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¡×¤ÎÆÁ°æµÁ¼Â¡Ê50¡Ë¤¬8Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¼ª¤Î·ê¤«¤Ã¤Ý¤¸¤Ã¤ÆÊ¹¤±!¡×¡Ê·îÍË¿¼Ìë1¡¦58¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡×¡Ê·îÍË¸å10¡¦00¡Ë¤«¤é¤Î½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¡¢¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡¢¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¡£¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ËÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿Åö»þ¡Ö¤¦¤Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÆÁ°æ¤ÏÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¤È´Ø·¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¤òµó¤²¡ÖÆ±À¤Âå¤À¤Ã¤¿¤é¥¿¥«¥È¥·¤Î¤Û¤¦¤¬¹ç¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤½¤Î¤Û¤¦¤¬ÈÖÁÈ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È´«¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡£ÌÂÏÇ¤«¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤¢¤Î2ÁÈ¤Ë¡È¤Ê¤ó¤«¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¤ä¤ê¤Å¤é¤¤¤è¤Ê¡É¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤â·ù¤È¤«»×¤Ã¤Æ¡¢1²ó¤ªÊÖ¤·¤·¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£