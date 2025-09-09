お笑いコンビ「チュートリアル」の徳井義実（50）が8日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・58）に出演。自粛していた当時について語った。徳井は、19年10月に計約1億2000万円の申告漏れがあったことが発覚。09年に個人事務所を設立しており、そこを通じてギャラを受け取る際、16年から18年にかけて所得を一切申告していなかった。レギュラー番組を降板するなど活動を自粛。「もう辞めなあかんのか