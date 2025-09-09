＜注目銘柄＞＝能美防災、業績好調なデータセンター関連の一角で最高値街道にらむ
能美防災<6744.T>は火災報知器や消火設備など総合防災機器のトップメーカー。親会社はセコム<9735.T>で同社の発行株式数の約半分を保有している。煙監視システムなど半導体工場のほかデータセンター向け案件でも高水準の需要を獲得し、２６年３月期営業利益は前期比５％増の１６５億円予想と連続過去最高利益更新を見込んでいる。中期経営計画では２９年３月期までにＲＯＥ１０％以上、営業利益率１２％以上、配当性向５０％を目標として掲げており、将来的な成長期待も十分だ。
株価は８月８日に４２３５円の上場来高値を形成後に調整局面に移行したが、３９００円近辺はボックス圏の下限であり、１３週移動平均線もサポートラインとして機能し拾い場と判断される。早晩切り返し、最高値圏への再浮上が期待される。（桂）
出所：MINKABU PRESS
