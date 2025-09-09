「似合うのない」→ 諦めないで！【ZARA】大人が上品に着映える♡「キャミワンピ」

カジュアルなテイストのキャミワンピースは何だか似合わない……と悩める大人女性へ。【ZARA（ザラ）】なら、大人が上品に着映えるキャミワンピースに出会えるかも！ 今回は、編集部がZARAで見つけたエレガントで華やかなデザインのキャミワンピースをレポート。潔く1枚でレディライクに着こなしたり、ブラウスとのレイヤードを楽しんだりと、多彩なコーデに挑戦したくなる素敵なアイテムを紹介します。

黒を華やかに魅せる大胆なフリンジディテール

【ZARA】「フリンジ加工ミディ丈ワンピース」\7,990（税込）

細いストラップにまでフリンジをあしらった印象的な素材感によって、黒を華やかに着こなせる一着。透け感があることでオールブラックでも重くなりすぎないのが魅力です。カジュアルなTシャツやタンクトップに重ねるだけでも、グッとドレッシーなムードが高まりそう。潔くキャミワンピースを主役に据えて、小物はシンプルなものを選ぶのがGOOD。

大人の色気を引き立てる艶やかなサテン素材

【ZARA】「LIMITED EDITION ロング丈サテンワンピース」\15,990（税込）

こちらのキャミワンピースはツヤのあるサテン生地を使用しており、1枚でさらりと着こなしてエレガントな装いが完成。あえて装飾感を減らして素材と着丈で魅せるミニマルなデザインが、大人女性の色気を引き立ててくれます。渋みのあるグリーンの色あいも、上品な雰囲気を強めるポイントに。細めのストラップにひと癖加えたバックデザインにも注目してみて。

デニム風のデザインにレディな要素をプラス

【ZARA】「ステッチ入りツイルミディワンピース」\6,590（税込）

インディゴブルーのツイル素材に配色ステッチをきかせたデザインが、まるでデニムワンピースのような風合いを醸し出すこちら。ビスチェのようにフィット感のある胸元と華奢なストラップという女性らしいディテールのおかげで、1枚で着てもカジュアルに振れすぎません。美しく広がるAラインシルエットが大人可愛く、絵になるスタイリングを叶えてくれそう。

品よく洗練度を高める優雅なドレープ感

【ZARA】「ロング丈サテンワンピース ZW COLLECTION」\9,990（税込）

ドレープ感のあるサテン素材をたっぷりと使い、歩くたびに優雅な動きを演出してくれそうなロング丈のキャミワンピース。ボリューミーなシルエットを引き立てるナローストラップは、背中でクロスになっているのもポイント。素肌を色っぽく飾ってくれます。あえて柄や色で主張しないデザインが、品よく洗練度を高めてくれるはず。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ