クラシック回帰の流れを受け、今シーズンも注目されている「チェック柄」。今回は【ZARA（ザラ）】から、プラスワンでトレンド感アップを狙える、チェック柄アイテムをご紹介します。レースドッキングキャミソールや巻きスカート風スカートなど、いつものコーデがパッと映えておしゃれ度アップを狙える注目のアイテムが登場。 プラスワンでおしゃれに映えるドッキングデザイン 【ZA