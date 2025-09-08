誰も傷つかない、幸せだけの世界！ 猫に擬態したかわいいモンスターたちに癒やされる【漫画家インタビュー】
【漫画】本編を読む
自由奔放で食いしん坊、愛情表現も豊かな「にゃん」と、そんなにゃんを溺愛し面倒を見る「モン」。『にゃんにゃんモンスターズ』は、このふたりの何気ない日常やお出かけを切り取り、可愛くて心温まる瞬間を描く作品だ。
寝る前のひとときや、一緒に過ごす休日など、思わず共感してしまう“カップルあるある”が満載。何気ないやりとりの中にも、お互いを想い合う愛情がたっぷりと詰まっていて、ふんわりとした見た目とともに、読む人の日常へ小さな幸せを届けてくれる。
そんな『にゃんにゃんモンスターズ』の作者・MEO MONSTERS（@nyanmon_jp）さんに、創作のきっかけやこだわりについて聞いた。
■無害で可愛いにゃんとモンを通して、伝えたいメッセージ
ーー『にゃんにゃんモンスターズ』を創作したきっかけや理由をお教えください。
にゃんモンはもともと地球に現れたモンスターでした。人間に愛されている猫を見て、姿を猫に変えたんです。愛されるために。
私自身が大学を卒業した後、自分はどういう人間なのか、どうなりたいのか、また本当にやりたいことは何なのか、という悩みが多かったです。状況に応じて変わってしまう自分自身に混乱し、まるでモンスターみたいだなと思っていたこともありました。
たくさん考えた結果「私はどんな姿でも大丈夫。どんな姿でも、そのありのままでいい！」と思い、にゃんにゃんモンスターズが誕生しました。
ーーにゃんにゃんモンスターズを描くうえでこだわった点や、「ここを見てほしい」というポイントはどこですか？
にゃんモンの小さくて細々としている目と、口の間の人中でしょうか。その距離を一番気にしながら描いています。近すぎても、にゃんにゃんモンスターズの無害な可愛さは表現できなかったりするんです。
ーー特に気に入っているエピソードがあれば教えてください。
最近描いたイラストで気に入っているエピソードは「おやすみっ!!」です。「にゃん」が、先に寝ている「モン」に、おやすみの愛情表現をするところが特に気に入っています。ちゅっ！ とされた「モン」の、もちもちのびているほっぺも可愛いです。
ーー「にゃん」の自由気ままさと、「モン」の溺愛と面倒見の良さが絶妙なバランスで描かれています。会話ややり取りを描く上で、特に意識していることや大切にしている描写はありますか？
誰かを愛している、大切にしている気持ちを込めてイラストを描けば、「にゃん」と「モン」の日常をよりしっかり表現できると思っています。
「気持ちを果たす恋」というのはすごく大切な感情だと思います。その感情を重すぎず、軽すぎずに伝えられるようにバランスをとることは、いつも気にしています。癒やされるだけでなく、本気も伝わる、そういう関係を描きたいです。
ーー作品の中には“カップルあるある”や、カップルならではの幸せがたくさん詰まっていますが、こうしたテーマはどのように思いつくのでしょうか。
私の日常から得たり、仲のいいカップルの姿を見て浮かんだりします。誰かをモチーフにして描いたことはありませんが、「にゃん」というキャラクターを通して「愛されたい」という自分の姿が投影されています。「モン」のような優しいパートナーがいてくれることを願う気持ちからも、誕生したのではないかと思っています。
ーー本作を通じて描きたいこと、伝えたいことはどんなことですか。
『にゃんにゃんモンスターズ』を最初に描いた時から、「誰も傷つかない無害な幸せを伝えること」が目標です。
それが私ができることであり、好きなことであると同時に、人々に幸せを与えられる価値のあることだと思っています。これからも頑張って描いて、伝えていきたいです。
ーー今後描いてみたいエピソードはありますか。
今までは日常のエピソードが多かったのですが、旅行のエピソードなども面白いかなと思っています。日本旅行をするお話も描いてみたいです。
ーー今後の展望や目標をお教えください。
POPUPストアを開催したいです。ファンの皆さんが楽しんでもらえるようなテーマで、可愛いがあふれる空間を作ってみたいと思います。その空間を、私もぜひ直接作ってみたいです。
ーー作品を楽しみにしている読者の方々へメッセージをお願いします。
こんにちは、ファンの皆さま。このような形でメッセージを伝えることができて、すごくドキドキしてうれしいです。私が作者として存在できるのは、すべてファンの皆さまの綺麗で大切な愛のおかげだと思っています。
これからもずっと可愛い、癒やされるコンテンツをお届けして恩返ししていきたいです。『にゃんにゃんモンスターズ』を愛してくださって、本当に心からありがとうございます。そして、皆さんもまた「愛されるべき存在」であることを忘れないでください。
改めて、ありがとうございました。
取材・文＝ネゴト / fumi