あまりに健気なわんこの「お見送り」が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で6万回再生を突破し、「仕事行く前にこれはキツいw」「一緒に仕事連れて行きたくなる」「これは引き返しちゃうね」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：仕事のため、家を出ようとしたら『お留守番する犬』が…今すぐ仕事をやめたくなる『ドア越しの光景』】 家を出ようとしたら… TikTokアカウント「ts