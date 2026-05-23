「犬が首をかしげる音」を聞かされた時のワンコの反応が可愛すぎると反響を呼んでいます。 話題となっている動画は記事執筆時点で66万1000回再生を突破し、「可愛いねえ」「ずーっと見ていたい」といったコメントが寄せられています。 【動画：『犬が首をかしげる音』を聞かせた結果→思った以上に反応して…吹っ飛んでいきそうな『想像以上の動き方』】 必死に音を聞くワンコ TikTokアカウント「moonmun0412」に投