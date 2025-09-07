はしメロ、初の主催イベント開催決定！対バン相手は7coとポップしなないで

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

はしメロが自身初となる主催イベント『はしメロ pre.“Capsule”』を、11月16日東京・Shibuya Spotify O-nestにて開催することが発表された。

■自身がリスペクトするアーティストを迎えた記念すべき初主催公演！

『はしメロ pre.“Capsule”』には、HIPHOPやR&Bをベースにポップスを融合させた先進的なサウンドと、共感を呼ぶ歌詞で注目を集める7co（Vo.芦田菜名子／Producer RYUJA）、そして独自の楽曲哲学に基づく映像表現と高い表現力を誇るライブパフォーマンスで話題を呼ぶ、ポップしなないで（Vo.&Key.かめがいあやこ／Dr.かわむら）が出演することも解禁された。

イベントタイトル“Capsule”には、はしメロの“好き”をひとつに詰め込み、ガチャガチャのカプセルを開ける時のようなワクワク感を来場者に体験してほしい、という想いが込められており、自身がリスペクトするアーティストを迎えた、記念すべき初主催公演となっている。

チケットのオフィシャル先行受付は 9月7日21:00よりイープラスにて開始。

■ライブ情報

『はしメロ pre.“Capsule”』

（ヨミ : ハシメロプレゼンツ カプセル）

11/16（日）東京・Shibuya Spotify O-nest

出演 : はしメロ(Band Set) / ポップしなないで / 7co ※順不同

