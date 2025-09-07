9月5日深夜、「文春オンライン」が、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEのボーカル・今市隆二が2025年4月に結婚しており、第一子も誕生していることを報じた。また同日、今市の所属事務所・LDHがウェブサイトに《一部報道にありました通り、このたび私、今市隆二はかねてよりお付き合いをしておりました一般の方と結婚し、第一子が誕生いたしましたことをご報告申し上げます。》などと、本人のコメントを掲載した。

「今市さんは4月、酒に酔ってタクシー運転手への暴行事件を起こし、7月31日に書類送検されていました。これを受け、8月1日に事務所は報酬の返上と活動休止を決定。8月28日に“示談”が成立したと運転手の担当弁護士が発表していますが、今市さんは現在も謹慎中です」（芸能記者）

今市は、10月に大阪・ヤンマースタジアム長居で予定されているデビュー15周年ライブにも不参加となると、8月27日に公式ウェブサイトで発表されており、このライブのチケットの払い戻し期限は9月5日23時59分と、あわせて告知されていた。今市の結婚と第一子誕生報告が事務所ウェブサイトに掲載されたのは、その直後の、日付の変わった6日のことだった。

「今市さんの発表には《妊娠中は体調や経過に不安定な要素があり、出産まで安心してお伝えできる状況ではなかったため、当初より公表を控えておりました》と、奥さんが身重だったこと、また《無事に出産を迎えたタイミングで皆さまにご報告する予定でしたが、私自身がご迷惑をおかけしていたこともあり、発表をいつのタイミングですべきか慎重に考え、悩んでおりました》と、自身のタクシー運転手への暴行事件や謹慎が重なった結果、このタイミングになったことが述べられていました。

しかし、発表がチケットの払い戻し期限が終わったのを見計らったかのようなタイミングだったことに、ファンの間では動揺が広がっています」（同前）

今市の発表では、お相手は「一般の方」とされているが、今市とは“縁が深い”人物だと、芸能事務所関係者が言う。

「お相手は、今市さんら、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEが所属する、LDHの関連会社に勤めていた元スタッフの方だそうです。今市さんより年上の“姉さん女房”です」

伴侶と家族を得た今市の今後の誠意ある姿に、ファンの注目が集まっている。