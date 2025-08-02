今市隆二
『今市隆二』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2025年11月9日
2025年10月21日
2025年9月23日
2025年9月7日
2025年9月6日
-
今市隆二が結婚 事務所の対応に「ファンを馬鹿にしすぎ」と厳しい声も
タクシー暴行事件を起こした4月に結婚し、第一子も誕生していたという
文春オンライン
-
今市隆二、結婚と第1子の誕生を報告 活動自粛中での発表に悩みも
報告文では、自身の活動自粛中での発表をめぐって悩んでいたことも吐露
オリコンニュース
2025年8月28日
-
示談成立の今市隆二、活動自粛中は禁酒生活…代理人弁護士が説明
被害者側の代理人弁護士が27日に会見し、示談成立を報告した
スポニチアネックス
-
示談成立の今市隆二、被害者弁護士が報告「殺すぞと発言したことを認めた」
被害者代理人弁護士が27日に都内で会見し、示談成立を報告した
スポニチアネックス
-
「三代目 J SOUL BROTHERS」今市隆二、タクシー運転手との示談が成立
弁護士ドットコム
2025年8月9日
-
THE RAMPAGE・陣が「酒のツマミ」で泥酔を謝罪も 今市隆二事件の余波で波紋
Smart FLASH
-
公式Xで今市隆二の復帰匂わせか「繋ぐ」という表現に拒否反応も
放送当日、三代目J SOUL BROTHERSがXで「OMIが繋ぎます」と投稿したそう
Smart FLASH