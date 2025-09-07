『ズートピア』の“折りたためるエコバッグ”が超かわいい！ オリジナルのディズニーグッズ3種登場
「ローソン」は、9月9日（火）から、「Disney go out collection」第3弾としてエコバッグなど限定アイテムを、全国の店舗で発売する。
【写真】ついつい集めたくなる「アクキー」も！ オリジナルグッズ一覧
■ポップなブラインド商品も
今回登場するのは、ディズニー・アニメーション映画『ズートピア』のキャラクターがプリントされたかわいい「エコバッグ」、「アクリルキーホルダー」、「ステッカー」の、一緒にお出かけしたくなるオリジナルグッズ3品。
「エコバッグ」は、ニックとジュディをおしゃれにデザインした2タイプが用意され、いずれも折りたたんで収納可能な使いやすいアイテムだ。
また、ブラインド商品の「アクリルキーホルダー（全8種）」と「ステッカー（全10種）」も展開。バッグに付けたり、スマートフォンに貼ったりと、日常をキュートに彩ってくれるデザインがそろう。
さらに、9月9日（火）〜2026年3月30日（月）の期間、店内のマルチコピー機サービス「ローソンプリント」では、ディズニー・チャンネル年間施策第3弾『フィニアスとファーブ』、『ダックテイルズ』、『シークレット・アイドル ハンナ・モンタナ』のローソンオリジナル「うちわ」も販売される。
