【星のカービィ× 阪急電車 しゅしゅぽぽごっこ～ 阪急電車 「カービィ号」～】 9月第2週 発売 価格：1回400円

バンダイは、ガシャポン「星のカービィ×阪急電車 しゅしゅぽぽごっこ～阪急電車『カービィ号』～」を9月第2週に発売する。価格は1回400円。

「星のカービィ」のキャラクターたちが電車ごっこをする「星のカービィ プププ☆トレイン」シリーズと、阪急電車のコラボレーションアートをモチーフとしたフィギュアが登場する。

ラインナップは、オリジナルデザインの帽子を身につけた「カービィ（えきいんさん）」をはじめ、「ワドルディ」、「ワドルドゥ」、「カービィ」の全4種となっている。

カービィ（えきいんさん）

ワドルディ

ワドルドゥ

カービィ

(C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc. (C)Hankyu Corp. KB25-11893

※発売日は流通により前後する場合があります。