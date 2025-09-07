ガシャポン「星のカービィ×阪急電車 しゅしゅぽぽごっこ～阪急電車『カービィ号』～」9月第2週発売！
【星のカービィ×阪急電車 しゅしゅぽぽごっこ～阪急電車「カービィ号」～】 9月第2週 発売 価格：1回400円
(C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc. (C)Hankyu Corp. KB25-11893
バンダイは、ガシャポン「星のカービィ×阪急電車 しゅしゅぽぽごっこ～阪急電車『カービィ号』～」を9月第2週に発売する。価格は1回400円。
「星のカービィ」のキャラクターたちが電車ごっこをする「星のカービィ プププ☆トレイン」シリーズと、阪急電車のコラボレーションアートをモチーフとしたフィギュアが登場する。
ラインナップは、オリジナルデザインの帽子を身につけた「カービィ（えきいんさん）」をはじめ、「ワドルディ」、「ワドルドゥ」、「カービィ」の全4種となっている。
カービィ（えきいんさん）
ワドルディ
ワドルドゥ
カービィ
(C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc. (C)Hankyu Corp. KB25-11893
※発売日は流通により前後する場合があります。