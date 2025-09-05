【TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2026】 開催日時：2026年3月13日（ビジネスデイ）、14日（一般公開日） 会場 東京・吉祥寺（武蔵野市）

Phoenixx（フィーニックス）は、第4回となるインディーゲームの祭典「TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2026」を2026年3月13日・14日に開催する。

今年3月に開催された「TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2025」では、来場者が延べ23,000名を超え、200を超えるタイトルが出展した。次回開催の「TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2026」においても、昨年までと同様、招待タイトルの出展に加え、より多くのクリエイターに出展の機会を提供するため、出展クリエイターを募集する。出展費用は無料。出展申込期間は9月5日12時から11月16日23時59分までとなっており、出展応募フォームより応募できる。

【「TOKYO INDIE GAMES SUMMIT」とは】

TOKYO INDIE GAMES SUMMITは、“インディーゲームを中心とした様々なクリエイターの才能が一堂に会し、頂を目指すきっかけとなる場”となることを志し、2023年から武蔵野市・吉祥寺でスタートした、新しいインディーゲームのイベントです。

クリエイターにとっては“自身の作品を発表してユーザーやクリエイターと交流を行なう機会”として。ユーザーにとっては“新しいゲーム、クリエイターを発見・体感できる機会”として。

クリエイターやデベロッパー、そしてご来場いただくお客様、更には地域が一体となって新しい可能性がうまれ育っていくことを願い、これまで3回にわたり武蔵野市・吉祥寺で開催してまいりました。2025年3月に開催された第3回には 延べ23,000名を超えるご来場者にお越しいただき、年齢・性別・国籍を超えた交流を生み出すことができました。

そんな流れを踏襲しつつ、より「ここでしか得られない交流の場」のご提供を目指し、2026年3月、第4回イベントの開催を決定いたしました。皆様からのご意見を活かし、1日目はビジネスデイ・2日目は一般公開日という2日間開催はそのままに、より遊びやすい環境づくりに取り組むほか、ビジネスマッチングシステムも昨年に引き続き導入するほか、ビジネスデイは平日開催にすることで、よりマッチング目的の皆様にご来場いただきやすい環境を整えます。

昨年以上に吉祥寺の街との連携を深め、インディーゲームの魅力を様々な形で発信し、クリエイターの皆様にも満足いただける「クリエイターファースト」の考え方を大切に、誰もが楽しめるインディーゲームの「お祭り」として、クリエイター、デベロッパー、そしてご来場いただく全ての方にお楽しみいただけるようなイベントを目指してまいります。2026年も、吉祥寺にてお待ちしております！

- TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 運営事務局 一同 -

