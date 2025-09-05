5日に開幕する野球のU18W杯（沖縄）では、世界各国の有望選手をチェックするべく、米国から多くのMLBスカウトが視察に訪れる。

【もっと読む】寮生活で「いじめゼロ」を確約なんてできません。加害者は絶対に生まれます

彼らが最も関心を寄せているひとりが、今夏の甲子園で胴上げ投手となった最速150キロ左腕の末吉良丞（2年=沖縄尚学）だという。

去る2日にセルラースタジアムで行われた沖縄高校選抜との壮行試合に先発。地元ファンの後押しを受け、2回3安打無失点と好投した。

アマ野球に詳しいジャーナリストがこう言う。

「夏の甲子園をチェックしたMLB球団の中には、3年生を押しのけて、日本代表で最も優れた投手と評価しているところもあった。高校1年時から末吉の存在をチェックしている球団もあるほどです。ストレート、スライダーの球威やキレはもちろん、体の使い方が非常に柔らかい。この持って生まれた素質をさらに磨こうと、普段から定期的にジムに通い、関節の可動域を広げ、筋肉の柔軟性を身に付けるトレーニングに励んでいる。中学時代は軟式野球で投手と外野手を兼務していただけに、肩肘の消耗度も少ない。それこそ、今秋ドラフト候補の石垣元気（健大高崎）以上のポテンシャルを秘めているとみる日米のスカウトもいます」

さらに、このジャーナリストが続ける。

「今大会は沖縄開催とあって、恩師である沖縄尚学の比嘉公也監督のもとに、メジャースカウトが挨拶に訪れるケースが予想されます。沖縄尚学は試合会場のセルラースタジアムから車で15分ほど。目と鼻の先にありますからね。末吉本人に直接会うことはかなわずとも、比嘉監督から末吉の成長過程や人となりについて話を聞ける千載一遇のチャンスです。加えて、末吉の両親と接触したいと考えている球団があっても、不思議ではありません」

そんな末吉は中学時代は決して有名な存在ではなかったという。沖縄のマスコミ関係者が言う。

「軟式野球出身である上に、中学3年時にU15日本代表に選ばれ、145キロを投げたとはいえ、代表内ではむしろ、打者として評価されていた。沖縄県下では、興南のエース左腕・比嘉澄久のほうが全国の高校から人気を集めていたほどです。沖縄尚学には野球推薦ではなく、一般入試で入学した。そんな末吉が大きく成長を遂げることができたのは、投手育成に定評がある比嘉監督の指導があってこそだともっぱらです」

さるNPBスカウトは、「今年のドラフトに入っても、上位指名する球団がある」と話すなど、ここにきて評価はうなぎ上り。「順調にいけば、来秋ドラフトでは1位で競合してもおかしくない」というだけに、今後は日米スカウト間の綱引きが激しくなるかもしれない。

「課題もあります」と指摘するのは、前出のNPBスカウトだ。

「身長175センチながら、体重は89キロ。太もも回りは70センチ強もある。強靱な下半身がボールのキレ、球威を生んでいる半面、中学時代はぽっちゃり体形で、太りやすい体質だと聞きました。10代の今は、オーバーウエート状態でも体の柔軟性を維持できますが、年を取るにつれて体は硬くなっていく。ただでさえ末吉は短いスパンで投げ続けると、体やフォームのバランスを崩しがちですから。

とはいえ、メンバー唯一の2年生ながら、日本代表の小倉監督は、比嘉監督に頼み込んで招集したほど。当然、主戦として考えているはずです。今回のU18での内容によっては来秋ドラフトでさらに1位入札球団が増えそうですが、それ以上に気になるのがメジャーの動向です。今年1月には桐朋（東京）の二刀流・森井翔太郎が日本の契約金上限を上回る2億円超でアスレチックスとマイナー契約を結んだ。メジャーの脅威は増していますから」

末吉本人の希望はともかく、高校卒業後の「直メジャー」が実現してもおかしくない。甲子園に続いて、U18でも強烈なインパクトを残しそうな雲行きだ。

◇ ◇ ◇

今夏の甲子園の裏では広陵問題が波紋を広げ、批判の矛先は「寮生活」というスタイルにまで及んだ。そんな中、「寮生活でいじめゼロは不可能」「加害者は必ず生まれる」と断言するのが、日刊ゲンダイで「77歳名将の野球論」を連載中の専大松戸・持丸修一監督である。いったいどういうことか。持丸監督が本当に伝えたいこととは。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。