紫芋など色鮮やかな素材をふんだんに使用！リーベルホテル大阪『秋の味覚とシャインマスカットを愉しむハーベストディナーブッフェ』

リーベルホテル大阪は、2025年10月1日(水)〜11月30日(日)までの期間、3F「Dining BRICKSIDE」にて、『秋の味覚とシャインマスカットを愉しむハーベストディナーブッフェ』を開催。

リーベルホテル大阪『秋の味覚とシャインマスカットを愉しむハーベストディナーブッフェ 〜Autumn Harvest Dinner & Shine Muscat Sweets Buffet〜』

販売場所： 3F「Dining BRICKSIDE」

提供期間： 2025年10月1日(水)〜11月30日(日)

価格 ： 食べ放題＋ソフトドリンク飲み放題(制限時間120分制)

大人(中学生以上) 7,000円／小学生3,500円／未就学児(4〜6歳)2,000円

飲み放題(アルコールドリンク)2,500円

予約優先

備考 ： ※写真はイメージです。

※記載の料金はすべて消費税込みとなります。

※表示の内容および料金は、仕入れ状況により予告なく変更になることがあります。

所在地 ： 大阪府大阪市此花区桜島1-1-35

アクセス： JR「桜島駅」より徒歩約1分

営業時間： 17:00〜21:30(最終入店21:00)

食欲の秋にふさわしい旬の食材と、みずみずしいシャインマスカットを贅沢に取り入れたお料理の数々が楽しめます☆

秋刀魚、鮭など季節の恵みや、様々な種類のきのこや南瓜などの秋野菜を使用した多彩な料理に加え、シャインマスカットをソースに仕立て、肉や魚介と合わせた新感覚のメニューも用意。

スイーツはシャインマスカットをはじめ、紫芋など色鮮やかな素材をふんだんに使用したバラエティ豊かなラインアップ。

見た目にも華やかで、甘く爽やかな秋の味わいが楽しめます。

約60種の料理と約20種のスイーツを心ゆくまで堪能できます。

■収穫の秋、ホテルシェフ厳選の旬食材を贅沢に使用

香り高いきのこを豚肉で包み、モリーユ茸のクリームソースで仕上げた「西洋きのこのポーク包み モリーユ茸のシュプレームソース」や、旬の秋鮭を使用しホクホクのじゃがいもの食感を活かした「秋鮭とじゃがいものグラタン」など、秋に食べたい食欲そそるメニューが登場。

新感覚メニューとしてぜひ味わっていただきたい「鴨肉のロースト シャインマスカットのコンポート添え」や「太刀魚のパン粉焼き シャインマスカットソース」は果肉の甘酸っぱさが爽やかな味わいで見た目もカラフル。

シェフが厳選した旬食材をリーベルホテル大阪ならではの味わいに仕上げたお料理の数々を楽しめます。

■華やかな彩りで、つい手に取りたくなるスイーツの数々

シャインマスカットを贅沢に使用したショートケーキやリングゼリーなど、多彩なスイーツが登場。

中でも注目は「シャインマスカットのミルフィーユ」。

サクサクのパイ生地にアールグレイ香るクリームとシャインマスカットを重ね、注文をいただいてからスタッフが目の前で一つ一つ丁寧に仕上げる一品です。

さらに「紫芋のタルト」や「カシスとマロンのムース」など、秋の果物を取り入れたスイーツや、お子様にはハロウィンにちなんだ可愛いハロウィンスイーツも用意。

淡く華やかな彩りとともに、見た目にも楽しめるラインアップで、食後のひとときを彩ります。

■メニュー例

【冷製料理】

・鴨肉のロースト シャインマスカットのコンポート添え

・魚介とシャインマスカットのセビーチェ

・秋刀魚の炙りと焼き茄子

【温製料理】

・西洋きのこのポーク包み モリーユ茸のシュプレームソース

・牛肉の黒ビール煮 秋野菜添え

・秋鮭とじゃがいものグラタン

【ライブ料理】

・国産牛のローストビーフ

・鴨出汁の中華そば

・酸辣湯麺

【スイーツ】

・シャインマスカットのショートケーキ

・シャインマスカットのリングゼリー

・洋梨のタルト

・紫芋のタルト

・シャインマスカットと杏仁豆腐

・カシスとマロンのムース

・シャインマスカットのシュークリーム

・いちじくのパウンドケーキ

【ライブスイーツ】

・シャインマスカットのミルフィーユ

【ヴィーガンメニュー】

・ヴィーガンカレー

・ヴィーガン巻き寿司

・ミックスビーンズのマッサマンカレーピッツァ

ほか

大阪ベイエリアの夜景を眺めながらのお食事も楽しめます。

秋風に吹かれながら、大阪ベイエリアの夜景と共に楽しむお食事の時間は、特別な秋の思い出のワンシーンに最適です。

【テーブルチャージ料金】

プレミアシート

1席 1,500円

(1日3組限定の2名様用)

レギュラー(ハイビュー、パラソル、ソファー)

1名様あたり 500円(4歳以上)

※3歳以下無料

スタンダード

無料

