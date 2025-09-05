横浜FCジョアン・パウロとC大阪GK福井光輝が似ていると話題

J1リーグの横浜FCは、クラブ史上初のルヴァンカップ準々決勝進出を果たし、第1戦ではヴィッセル神戸に2-0で勝利した。

この試合では今季から背番号「10」を背負うFWジョアン・パウロが先制ゴールを挙げたが、そのルックスが別クラブの日本人GKに似ていると話題になっている。

解説者の林稜平氏が試合の解説中に「ジョアン・パウロはセレッソ大阪の福井に似ているんですよね、顔が」と指摘。この発言を受けて「DAZN」は公式YouTubeで、ジョアン・パウロとC大阪のGK福井光輝を並べた動画を公開し、改めてヒゲを生やしている両者が似ていることが示された。

YouTubeのコメント欄では「ついにきたああああああ」「小ネタのレベルが高いんよ」「本当に似てて草」「見るとまじで似てて草」「林さんのたまにぶっ込む小ネタが好き」「想像以上にそっくりで吹いた」「激似！」「瓜二つじゃないか」「似てる」「分析家の林さんがいうから余計にジワる」「昔生き別れた兄弟？」「デジっちで福井本人がイジってたからな」「ほぼ同一人物」と、28歳のブラジル人アタッカーとC大阪の29歳守護神があまりにも似ていると改めて話題になった。（FOOTBALL ZONE編集部）