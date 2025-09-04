9月2日、全国のファミリーマートで『旨辛トルコ名物!伝説のケバブ風味ポテトチップス』が発売された。

【写真】トルコ人に食べさせたポテチにははっきりと「豚肉」の文字が

「このポテトチップスはお笑い芸人・江頭2:50さんのYouTubeチャンネル『エガちゃんねる』とファミリーマートのコラボ商品です。

ファミリーマートと『エガちゃんねる』のコラボは実に3回目で、第1弾は2種類のポテトチップス、第2弾は2種類のカップ面で、今回はトルコの名物料理ケバブをポテトチップスに落とし込んだもの。1年の間、何度も何度も試食を重ねて開発に至った渾身の商品なのだそうです」（スポーツ紙記者）

江頭は今年60歳という節目を迎えるレジェンドイヤー。こだわったポテチの評判は上々で、SNS上では、

《えがちゃんポテチ販売してたので買ってみました!》

《えがちゃんのポテチ買えた〜まだまだ近くのファミリーマートにはあったから美味しかったら追加購入するっ》

《えがちゃんポテチいただきやす》

など、早速購入報告が相次いでいる状況だ。

発売に際し、『エガちゃんねる』は9月1日に商品紹介動画を公開。3日夕方時点で、75万回再生とこちらも順調な模様。しかし、この動画に不穏な空気が流れている。

「動画は、本場トルコ人に商品を食べてもらい正直にレビューをしてもらうというもの。しかし、このポテトチップスには“豚肉”が含まれているのです。トルコはイスラム教徒の方がほぼ100%。

イスラム教では豚肉を食すことは“ハラーム（禁止）”とされています。動画内ではトルコ人に“豚肉が含まれている”と説明する描写はなく、説明をせず食べさせていたのであれば大問題です」（全国紙社会部記者）

ファミマ広報担当者に取材

動画内ではトルコ人から90点の高評価を得ている同商品だが、豚肉に馴染みがなかったのか「ケバブの味はしないよ」と話すトルコ人も。

「本場トルコではケバブは牛肉や鶏肉、ラム肉などで作られます。豚肉以外のお肉で作られることが当たり前になっているため、現地の人もまさか勧められたケバブ風味のポテチが豚肉で作られているとは思っていなかったでしょう。

この動画には開発に関わったファミリーマートの担当者も出演していますが、事前のリサーチが足りなかったと言わざるを得ませんね」（前出・全国紙社会部記者）

動画のコメント欄でも、イスラム教と豚肉に関する心配の声が寄せられており、運営からのインフォメーションを求める意見も散見されている。

パッケージには《※この商品はケバブ風味ですが、豚肉由来の原材料を使用しております》と記載がある本商品。なぜ、トルコ人に食べさせてしまったのだろうか。

この動画内容について、ファミリーマートの広報担当者に問い合わせてみると、「試食の可否は確認し、許可はいただいている」としたうえで、ポテトチップスに豚肉が入っているという説明をしたのかについては「確認中」とのことだった（返答があり次第、追記する）。

1997年にはテレビ番組でトルコに訪れ全裸パフォーマンスを行い、現地警察に逮捕された過去がある江頭。リベンジどころか、大問題に発展する可能性がありそうだ。