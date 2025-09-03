IT会社員さん＆お姉さん、正社員とモデルの“二刀流”収入公開！「有言実行」「楽しく生きる」持論も
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネルにて公開された「会社員の2人にインタビュー」では、IT会社員さんとお姉さんという2人の正社員女性が登場。それぞれIT系と福祉系の仕事に携わる2人が、普段の仕事やサバゲーをきっかけにした友情、そして副業のモデル活動について赤裸々に語った。
IT会社員さんは「プログラムとか、製造側ですね」と本業について説明。一方お姉さんは福祉関係で働く傍ら、「○○モデルやってます」と明かし、正社員として昼の仕事をしながら、モデル活動も並行していると語った。「ちゃんと昼の仕事をされてる人たち?」との質問にも、「ちゃんと正社員やってます」とキッパリ答える姿が印象的だった。
特に注目を集めたのは、モデルの仕事内容と収入の使い道について。お姉さんは「お金をいただいて、お尻の写真を撮っていただいて、いう活動をやってます」と独自のモデル活動を紹介。参加費については「私の場合は、12,000円」と具体的な金額を公表した。
さらに収入面では、「お給料聞いてもいいですか?」との問いに、お姉さんは「35万。モデルのお金も含めたら、40ぐらい」とコメント。驚くべきはその管理方法で、「モデルの方のお金、全部貯金してるんです」と明かし、「貯金が300万」と堅実な一面をのぞかせた。IT会社員さんも「どうしてもサラリーマン貯金200万」と貯蓄事情を語っている。
また、サバゲーで知り合ったという2人は、互いにイベントへの参加をきっかけに仲良くなったと振り返る。「そのイベント行くんだ。私も行く。一緒に行こう」という出会いのエピソードや、サバゲーの実力について「一緒にサバゲーしたことない」と笑いを交えて話した。
最後に「好きな言葉ありますか?」と問われると、お姉さんは「楽しく生きる」、IT会社員さんは「有言実行」とそれぞれの人生観を語り、動画は和やかな雰囲気で締めくくられた。
