8月30日と31日にかけて、夏の大型特別番組『24時間テレビ48-愛は地球を救う』（日本テレビ系）が放送され、平均世帯視聴率（関東地区、ビデオリサーチ調べ）は11.0％を記録。そして、チャリティーマラソンのランナーであるSUPER EIGHT・横山裕がゴールした時間帯の31日午後7時〜8時54分は世帯平均19.5％、個人13.3％の高視聴率で有終の美を飾った。ただ、深夜のトーク企画での“大物俳優”に対する扱いが物議を醸している。

問題となったのは、30日の深夜に放送された「24時間テレビ生しゃべくり007」。ネプチューン、くりぃむしちゅー、チュートリアルによるトークバラエティ番組『しゃべくり007』の特別版で、「世界的スターJ＆国宝級俳優が生で初登場」と題し、生放送された。

「香港、ハリウッドのスター俳優のジャッキー・チェンさんと、映画『国宝』や7月期の日曜劇場『19番目のカルテ』（TBS系）などに出演するベテラン俳優の田中泯（みん）さんがゲスト出演しました。2人とも普段はあまりバラエティ番組に出ないため、スタジオは驚きに包まれましたね」（スポーツ紙記者）

番組には、おなじみの『しゃべくり007』レギュラーメンバーに加えて、『24時間テレビ』チャリティーパートナーの浜辺美波や俳優の鈴木福、お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤弘らが出演した。豪華な顔ぶれだったが、放送直後のXでは

《ジャッキーチェン出てんのに、しゃべくりの芸人どものノリや質問の内容とか対応が低レベル過ぎて観てるこっちがホント恥ずかしい》

《ジャッキーチェンがしゃべくり出てるっていうから見たら、自分の笑い取りに行こうとしてる芸人いて引いた。ただでさえ本人は時間のない中来てるだろうに、芸人の笑いに扱われるのはいくらバラエティだろうが意味わからなすぎるわ》

《あの田中泯さんがせっかく出てくださってるのに。蔑ろに近い扱いだし》

《こんな夜中に田中泯さん出てくださっているのに国宝の話もっと聞きたいのに周りがうるさすぎる…》

など、大物俳優2人の処遇について厳しい声があがっている。

この企画では、「生放送中にネットニュースに何本載るか？」と題し、ジャッキーや田中も含めた出演者のエピソードトークが展開されたのだが……。

「日本で8月29日から公開されている映画『ベスト・キッド:レジェンズ』の告知も兼ねて出演したジャッキーさんですが、多忙のため番組内で時間を確認する素振りを見せていました。そんなジャッキーさんに対して、『好きな食べ物は？』『好きな色は？』など、他愛ない質問をすることが多く、ジャッキーさんも少々困惑した様子でした。鈴木さんが『俳優として長く活躍する秘訣』について聞く場面もあったものの、MCの上田晋也さんを筆頭に『しゃべくり007』のレギュラーメンバーが話を脱線させたり、突拍子もない話題を振ることが多かったのです」（芸能記者）

ジャッキーのトークが終わると、田中が出演したが、ここでもゲストに対するしゃべくりメンバーらの態度が疑問を持たれたようだ。

「堀内健さんが一発ギャグを披露した後、田中さんにそのネタを披露させるよう促す場面もありました。田中さんは一瞬戸惑いつつも、堀内さん直伝のギャグを完コピし、場は爆笑に包まれましたが、ベテラン俳優に対する“無茶ぶり”にヒヤヒヤする視聴者もいたようです。

また、ジャッキーさんしかり、普段あまりバラエティ番組で見られない大物ゲストの話を聞きたい人にとっては、『しゃべくり007』メンバーたちの言動を騒がしく感じられたのかもしれません。『しゃべくり007』の生放送企画が6年ぶりに『24時間テレビ』で復活しましたが、ゲストの扱い方が失礼だと感じた視聴者が多かったようです」（前出・芸能記者）

来年以降はゲストのよさを引き出す内容になることを期待したい。