YouTubeチャンネルでIT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、動画『【どうなるか予測】スマホ新法について予測しながら解説いたします。ぜひ見てね！』を公開し、視聴者からの熱いリクエストに応え「スマホ新法」について独自の見解と今後の展望を語った。



動画冒頭、戸田氏は「この法律がなぜできたかということをシンプルに考えますと…」と切り出し、今回の“スマホ新法”こと『スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律』についての目的や実態、背後にある市場構造の問題を噛み砕いて説明。AppleとGoogleという巨大2社が事実上独占するスマホOSとアプリストアの現状を「食品を売る店が2軒しかないようなもの」と独特な比喩で解説した。戸田氏は「要するにOS作ってるメーカーと、ハードウェア作ってるメーカーが一緒。AppleはiPhoneとiOSを作っていて…競争がなくなっちゃう」と現状への問題意識を示した。



新法の規制内容については「他社のアプリストアやブラウザの利用を妨げてはダメ」、「自社サービスを過剰に優遇するな」といったポイントを挙げ、「OSとしては中立的になれという、メーカーには難しい注文が突き付けられている」と主張。「特にiPhoneの方が、ここでね、ストアで影響を受けるだろう」と新法の影響を予想した。



戸田氏は法律のポジティブな効果について「価格下がる可能性がかなりあります。2割くらい下がってもおかしくない」とコスト面でのユーザーメリットを強調する一方、「逆に問題もあります」とデメリットにも率直に言及。「悪意のあるアプリが出てきます」「使えるかどうか自分で判断しなきゃならない」と、ストアによる“安全なお墨付き”が薄れるリスクを指摘し、「ユーザーリテラシーが求められる時代が来る」と警鐘を鳴らした。



中でも戸田氏が強調したのは、アプリの課金やサブスクリプション（サブスク）管理に関する“利便性の喪失”だ。「サブスクを一括管理できていたのが、もう膨大なアプリになってくると…もうわけわかんなくなって自分がいくら払ってるか管理するっていう、管理用のアプリが出るでしょうが非常にめんど」「スパッと解約今はできてますよね。それができなくなるのが問題だと思います」と、ユーザー負担増加を強調。「僕はサブスク問題が一番ね、課題かな」と断言した。



また“独自機能消滅論”についても独自予測を示し、「エアドロップなどのiPhone独自機能がなくなることはないが、解放型になって野良アプリが増える。その分、安全性が問われる」との見解を披露。「安心して使うためにはユーザーの知識がある程度問われると思う」と注意を促した。



最後に戸田氏は「これだけ詐欺とかが問題になってるわけですから、国なり公共機関がこのアプリ大丈夫ですよって仕組みを作らないで、撤廃するのはちょっとどうなのかなと思う」「法律の素人の意見でございますので参考までに」など、あくまで今回の考察が個人の予測であることを強調。そして「今回も動画を見ていただいて、ありがとうございました」と締めくくった。