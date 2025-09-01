この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルでIT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、動画『【どうなるか予測】スマホ新法について予測しながら解説いたします。ぜひ見てね！』を公開し、視聴者からの熱いリクエストに応え「スマホ新法」について独自の見解と今後の展望を語った。

動画冒頭、戸田氏は「この法律がなぜできたかということをシンプルに考えますと…」と切り出し、今回の“スマホ新法”こと『スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律』についての目的や実態、背後にある市場構造の問題を噛み砕いて説明。AppleとGoogleという巨大2社が事実上独占するスマホOSとアプリストアの現状を「食品を売る店が2軒しかないようなもの」と独特な比喩で解説した。戸田氏は「要するにOS作ってるメーカーと、ハードウェア作ってるメーカーが一緒。AppleはiPhoneとiOSを作っていて…競争がなくなっちゃう」と現状への問題意識を示した。

新法の規制内容については「他社のアプリストアやブラウザの利用を妨げてはダメ」、「自社サービスを過剰に優遇するな」といったポイントを挙げ、「OSとしては中立的になれという、メーカーには難しい注文が突き付けられている」と主張。「特にiPhoneの方が、ここでね、ストアで影響を受けるだろう」と新法の影響を予想した。

戸田氏は法律のポジティブな効果について「価格下がる可能性がかなりあります。2割くらい下がってもおかしくない」とコスト面でのユーザーメリットを強調する一方、「逆に問題もあります」とデメリットにも率直に言及。「悪意のあるアプリが出てきます」「使えるかどうか自分で判断しなきゃならない」と、ストアによる“安全なお墨付き”が薄れるリスクを指摘し、「ユーザーリテラシーが求められる時代が来る」と警鐘を鳴らした。

中でも戸田氏が強調したのは、アプリの課金やサブスクリプション（サブスク）管理に関する“利便性の喪失”だ。「サブスクを一括管理できていたのが、もう膨大なアプリになってくると…もうわけわかんなくなって自分がいくら払ってるか管理するっていう、管理用のアプリが出るでしょうが非常にめんど」「スパッと解約今はできてますよね。それができなくなるのが問題だと思います」と、ユーザー負担増加を強調。「僕はサブスク問題が一番ね、課題かな」と断言した。

また“独自機能消滅論”についても独自予測を示し、「エアドロップなどのiPhone独自機能がなくなることはないが、解放型になって野良アプリが増える。その分、安全性が問われる」との見解を披露。「安心して使うためにはユーザーの知識がある程度問われると思う」と注意を促した。

最後に戸田氏は「これだけ詐欺とかが問題になってるわけですから、国なり公共機関がこのアプリ大丈夫ですよって仕組みを作らないで、撤廃するのはちょっとどうなのかなと思う」「法律の素人の意見でございますので参考までに」など、あくまで今回の考察が個人の予測であることを強調。そして「今回も動画を見ていただいて、ありがとうございました」と締めくくった。

YouTubeの動画内容

02:01

スマホOS業界の支配構造と法律の狙い
10:26

サブスク混乱！ユーザーが直面する最大の課題
15:43

国際経済戦略？ストア開放を巡る陰謀論

関連記事

【これは買いか？】話題の Google Pixel 10シリーズレビュー！　Pixel 10、Pixel 10 Pro、Pixel 10 Pro XLをくわしく紹介します。戸田は買ってますよ

【これは買いか？】話題の Google Pixel 10シリーズレビュー！　Pixel 10、Pixel 10 Pro、Pixel 10 Pro XLをくわしく紹介します。戸田は買ってますよ

 【使い勝手良好】最新折りたたみキーボード買ってみた。新しいモデルは完成度高いですね！　折りたたみとしてはかなり良いKillkinのモデルをレビューします。

【使い勝手良好】最新折りたたみキーボード買ってみた。新しいモデルは完成度高いですね！　折りたたみとしてはかなり良いKillkinのモデルをレビューします。

 【尊師スタイル？】ノートパソコンにキーボードを置く台「FAR EAST GADGET Typesticks TS01」を買ってみた！

【尊師スタイル？】ノートパソコンにキーボードを置く台「FAR EAST GADGET Typesticks TS01」を買ってみた！
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

戸田覚ガジェット【辛口】点数評価_icon

戸田覚ガジェット【辛口】点数評価

YouTube チャンネル登録者数 30.10万人 3172 本の動画
戸田覚　ビジネス書作家　株式会社アバンギャルド、株式会社戸田覚事務所代表取締役著書150冊以上、連載月間30本以上好評執筆中IT機器、ガジェットの最新モデルをキャリア30年超のベテランが【辛口レビュー】。使いこなしなどのワザもお届けします！
youtube.com/channel/UC-IdN5EFZvzzZGqgul8eXKQ YouTube