Stray Kids・Felixがパフュームブランドのキャンペーンに起用
Stray Kids（ストレイキッズ）のFelixが出演する、パフュームブランドTAMBURINS（タンバリンズ）のあらたなパフュームコレクション「SUNSHINE」の最初のキャンペーン映像が公開された。
■Felixが、これまで見せたことのないあらたな一面を披露
「SUNSHINE」キャンペーンは、陽光が降り注ぐ午後、心地よい昼寝に落ちたサンシャインの夢の物語を通して、TAMBURINSのあらたな香りの世界を描き出すもの。
太陽の下で眠るサンシャインのしっとりとした鼻先、すやすやと整った寝息、柔らかな足の裏、そのすべてが、時が止まったおとぎ話の一場面のように流れていく。
飼い主のまなざしの中では、サンシャインは小さく、愛らしく、かけがえのない存在。しかし、夢の中でのサンシャインは、未来から戻ってきた戦士のように輝く鎧をまとい、最も強い存在へと生まれ変わる――。
無限の想像の都市を巡りながら、あらたな旅を続けるサンシャインと、その飼い主という二役を演じたStray Kids Felixは、本キャンペーンを通じて、これまでに見せたことのないあらたな一面を披露。
子犬の夢の中で広がる無限の想像を表現した香りへの期待をさらに高めていく。
まるで一本の映画のような独創的な世界観を描いたTAMBURINS「SUNSHINE」の映像キャンペーンは、TAMBURINS公式Instagramおよび公式オンラインストアにて視聴が可能。物語は順次公開される予定だ。
■関連サイト
TAMBURINS 公式サイト
https://www.tamburins.com/jp/