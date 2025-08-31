9月6日から執り行われる秋篠宮家長男・悠仁さまの「成年式」にあわせて、悠仁さまの姉で元皇族・小室眞子さん（33）と小室圭さん（33）夫妻が帰国するかに注目が集まっていたが、どうやら実現しないようだ。

宮内庁は8月28日、小室夫妻が「成年式」の関連行事への招待をすべて辞退していたことを明らかにした。眞子さんは大学時代の同級生である圭さんと2021年10月に結婚し、同年11月に渡米。以来、一度も帰国せず、ニューヨークでの生活を送っていた。

また、今年5月22日には「女性セブン」が、小室夫妻がベビーカーを押して歩く様子を報じた。報道から約1週間後の5月30日、宮内庁も眞子さんの第一子出産を発表。皇室ジャーナリストが語る。

「宮内庁は眞子さんの出産に際して、『秋篠宮ご夫妻も出産を喜んでいて、一家の幸せな日々を願われているということです』とコメントを発表しましたが、皇室と眞子さんの間には未だ溝があるようです。秋篠宮さまが“類例を見ない結婚”とコメントされた結婚からまもなく4年が経ちますが、当面は両者のわだかまりが雪解けに向かうかはわからない状況です」（皇室ジャーナリスト）

育児への覚悟は、ベビーグッズにも…

そんななか、8月29日には「デイリー新潮」が、小室夫妻とお子さん3人のお出かけ姿を掲載。ニューヨーク郊外の巨大なショッピングモールで、Tシャツにジーパンなどラフな格好でショッピングを楽しんでいた。

「圭さんがベビーカーを押して、ハンドルには緑色のマザーズバッグが掛けられていました。どちらも出産直後にも使用されていたものです。ベビーカーはイタリア発のベビー用品ブランドChiccoの『KeyFit Caddy』。フレーム部分とシート部分が着脱可能で、赤ちゃんが寝てしまってもシート部分を取り外して、そのまま車のチャイルドシートとしても使用できる機能性バツグンのデザインです」（同前）

さらに、“新顔”のベビーグッズも。

「ベビーカーのハンドル部分には、ヒヨコモチーフの吊り下げトイが取り付けられていました。クリップで簡単に着脱可能で、お出かけ時にはベビーカーに、自宅ではベビーベッドなどに取り付けることができる作りになっていました。こちらは、ベビー用品ブランド『EDUVANKU』のものと見られます。

ブランド名は、教育（education）を表すEDUとおもちゃを表すVANKUを組み合わせで、遊びを通じて子供に学びを与えることを目指したベビー用品を主に取り扱っています。クリップからぶら下がった丸々とした可愛らしいニワトリのぬいぐるみには、カラフルな6種類のおもちゃが紐で繋がれており、触り心地の異なる布製のボールや音の違うガラガラ、鏡などが、赤ちゃんの五感を育てることにつながるようです。

感覚教育を大切にするモンテッソーリ式の感覚玩具で、小室夫妻が真剣に育児に向き合っていることが伝わるチョイスです」（同前）

ショッピング中には、お子さんがグズって泣き出す一幕もあったという。すると、眞子さんは慣れた様子で子供を抱きあげ、あやしていたようだ。

「眞子さんは、もうすっかり“ママの顔”でした。今回の成年式の欠席は残念ですが、いまは帰国より子育てに専念といったところでしょうか。当分先になるかもしれませんが、育児が落ち着いたら秋篠宮ご夫妻にも孫の顔見せをしてほしいものですね」（同前）

“一家の幸せな日々”は、しばらくの間は親子3人で続けられるようだ──。