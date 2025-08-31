¥Ð¡¼¥ó¡¢¥Ð¡¼¥ó¤ÈËÍ¤òÃ¡¤¯Êì¤Î´é¤Ï¡¢ÈÌ¼ã¤Î¤ªÌÌ¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡Ä¡ÚÆÇÊì¤Ë¿ÍÀ¸¤òÇË²õ¤µ¤ì¤¿Â©»Ò¤¿¤Á¡Û¡ÖËèÈÕ¡¢Å·°æ¤ò¸«¤Æ¡¢µã¤¤Ê¤¬¤éÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÆÇ¿Æ¡×¤ÎÈï³²¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢1990Ç¯Âå¸åÈ¾¤Î¤³¤È¡£²á´³¾Ä¤äË½¸À¡¦Ë½ÎÏ¤Ê¤É¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤ò»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë»ÙÇÛ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢À®¿Í¸å¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤òÊú¤¨Â³¤±¤ë»Ò¤É¤â¡½¡½¡£º£¤Ç¤ÏÌäÂê¤Î¿¼¹ï¤µ¤¬¹¤¯Ç§¼±¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£7·î¤Ë½÷Í¥¤Î±óÌî¤Ê¤®¤³¤¬¼«Âð¤Ç°äÂÎ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Èá·à¤¬µ¯¤¤¿¤¬¡¢Èà½÷¤â¤«¤Ä¤Æ¼ÂÊì¤«¤éµÔÂÔ¤µ¤ì¤¿²áµî¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û±óÌî¤Ê¤®¤³¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÄÆÇÊìÈï³²¤ò¸ø¤Ë¤·¤¿·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á
¡¡½¾Íè¡¢ÆÇ¿Æ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Êì¤¬Ì¼¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ëÎã¤¬¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¸½¼Â¤Ë¤Ï¡¢Êì¤¬Â©»Ò¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¡¢¤½¤Î¿ÍÀ¸¤òÇË²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¹õÀî¾Í»Ò»á¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿¡ÖÆÇÊì¡×¤Ë¿ÍÀ¸¤òÇË²õ¤µ¤ì¤¿Â©»Ò¤¿¤Á¤ËÏ¢Â³¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤½¤Î²á¹ó¤Ê¿ÍÀ¸¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ï¢ºÜ¤ÎºÇ½ª²ó¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤«¤éÀº¿ÀÅª¡¢ÆùÂÎÅªµÔÂÔ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é°é¤Á¡¢¶ìÆñ¤Î¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ë¤â¡¢È¼Î·¤òÆÀ¡¢»Ò¤É¤â¤Þ¤Ç¤â¤¦¤±¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤Ê¤ªÊì¤Î¼öÇû¤¬²ò¤±¤Ê¤¤50ÂåÃËÀ¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÚÁ°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡Û
¡Ú¹õÀî¾Í»Ò/¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡Û
¡¡¡ö¡ö¡ö
»à¤Ì¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ
¡¡²º¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ëÃËÀ¤Î¸ý¤«¤é¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÊ¿Á³¤È¡¢¡Ö»à¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡¢»à¤Ì¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÍ¦µ¤¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢»à¤Í¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¤â¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é»à¤Í¤ë¤«¡¢¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Ë¹Í¤¨¤¿·ëÏÀ¤¬¡¢½Æ¤Ç¤·¤¿¡£½Æ¤Ê¤é¡¢°ìÈ¯¤Ç¶ì¤·¤Þ¤º¤Ë»à¤Í¤ë¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢½Æ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤«¡£AI¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¡È¤½¤ì¤Ï¡¢°ãË¡¤Ç¤¹¡£¤¤¤Î¤Á¤ÎÅÅÏÃ¤ËÅÅÏÃ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡É¤Ã¤Æ¡£¤³¤ó¤Ê¤¢¤ê¤¤¿¤ê¤ÎÅú¤¨¤·¤«¡¢½Ð¤»¤Ê¤¤¤Î¤«¤è¤Ã¤ÆÊ¢¤¬Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡°æÀî°ê¿Í¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¡¢51ºÐ¡£ÃæÆùÃæÇØ¤ÎÍ¥¤·¤¤¾Ð´é¤Î»ý¤Á¼ç¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¡¢¤º¤Ã¤È»à¤ò´õ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¡£°æÀî¤µ¤ó¤Ïº£¡¢Àº¿À²Ê¤Î¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢À¸³èÊÝ¸î¤Î»Ù¤¨¤Î²¼¡¢Ã±¿È¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤Î»Ò¤Î»Ò°é¤Æ¤¬¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Ï¡¢Â©»Ò¤òÃ¡¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÈà¤Î¤è¤ê¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×
¡ÖÃæ¹âÇ¯¤Ò¤¤³¤â¤ê¡×¤Ë³ç¤é¤ì¤ëÃËÀ¤Ç¡¢¼Â»Ò¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢°æÀî¤µ¤ó¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£
»¦¤µ¤ì¤ë¡ª
¡¡°æÀî¤µ¤ó¤Ï1974Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Éã¤¬25ºÐ¡¢Êì¤¬22ºÐ¤Ç¤ÎÂè°ì»Ò¤À¡£1ºÐÈ¾²¼¤ËÁÐ»Ò¤ÎËå¤¬¤¤¤ë¡¢°ì²È5¿Í¤Î³Ë²ÈÂ²¤Ç°é¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤Î²ÈÄí¤Ï¡¢¡Ö°Â¿´¡×¤È¤ÏÄø±ó¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉã¿Æ¤«¤é¤â¤Î¤¹¤´¤¤Ë½ÎÏ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÉÝ¤«¤Ã¤¿¡£Éã¤ÏÀº¿ÀÅª¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ê¿Í¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯ÅÜ¤ê¤Ã¤Ý¤¯¡¢Ã¡¤¯¤ï¡¢âË¤à¤ï¡¢¶¼¤¹¤ï¡£ÌÜ¤¬¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¥ä¥¯¥¶¤ß¤¿¤¤¤ÊÌÜ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥¸¤ÇË¡Î§¤È¤«Æ»ÆÁ¤È¤«¤ò·Ú¤¯±Û¤¨¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¡¢¶¸µ¤¤òÅ»¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Ò¤É¤â¤À¤«¤é°ìÀþ¤Ï±Û¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¤¦¤¦¡¢»¦¤µ¤ì¤ë¡Ä¡Ä¡É¤Ã¤Æ²¿ÅÙ»×¤Ã¤¿¤«¡×
¡¡Éã¿Æ¤Ï²ñ¼Ò°÷¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾å»Ê¤äÀèÇÚ¤È·ö²Þ¤ò¤·¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤ë¤Î¤¬¾ïÂÖ²½¡¢Àì¶È¼çÉØ¤ÎÊì¿Æ¤Ï¤¤¤Ä¤â¡¢À¸³èÈñ¤Î¤ä¤ê¤¯¤ê¤Ë¥Ó¥¯¥Ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¿¤ÀÉãÊýÁÄÉã¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²ÈÄÂ¤Ï¥¿¥ÀÆ±Á³¡£¤½¤ì¤Ç²¿¤È¤«¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤ÈÊì¿Æ¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤È¤â¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¡×
ÏÄ¤ó¤À°¦
¡¡ÉãÊý¤Î¿ÆÂ²¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Éã¤Ï4¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎËö»Ò¤Ç¡¢½Ð»º¸å¡¢¼ÂÊì¤¬»àË´¤·¡¢·ÑÊì¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¡£·ÑÊì¤ÏÉã°Ê³°¤Î»Ò¤É¤â¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¤¤¤¸¤áÈ´¤¡¢·ÑÊì¤ËÍ£°ì²Ä°¦¤¬¤é¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢·»¤ä»Ð¤¬¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ°æÀî¤µ¤ó¤ÎÉã¤Ï°é¤Ä¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£°æÀî¤µ¤ó¤ÏÉã¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤ò¡¢¤³¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÄ¹½÷¤Ï²È½Ð¡¢¼¡½÷¤Ï¼«»¦Ì¤¿ë¡£¤É¤ì¤À¤±¡¢·ÑÊì¤ËÅ°ÄìÅª¤Ë¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡£°ìÊý¤ÎÉã¤ÏÂ¿Ê¬¡¢·ÑÊì¤«¤éÏÄ¤ó¤À°¦¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Ê¤¼¡¢Éã¤ÈÊì¤Ï·ëº§¤·¤¿¤Î¤«¡£Éã¤Ï1947Ç¯¡¢Êì¤Ï1949Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÀï¸åÀ¤Âå¡¢Îø°¦·ëº§¤À¡£¤½¤Î·Ð°Þ¤ò¡¢Êì¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÊÛÅö²°¤Î¥Ð¥¤¥È¤Ç¡¢½Ð²ñ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Éã¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯°Å¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤ËÀäË¾¤·¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢Êì¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥â¥Æ¤Æ¡¢³ØÎò¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢Âç´ë¶È¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤«¤éµáº§¤µ¤ì¤¿¤é¤·¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òÃÇ¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤À¤Ä¤Î¾å¤¬¤é¤Ê¤¤Éã¤Ë·è¤á¤¿¡£¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£¼«Ê¬¤¬½õ¤±¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¡¢¤Ã¤Æ¡×
¡¡Êì¿Æ¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤âÊ£»¨¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁÄÉã¤¬·ë¹½¡¢Éâµ¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÁÄÊì¤Ï¡¢É×¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤ÈÉÔËþ¤òÌ¼¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£ÁÄÊì¤Î¶òÃÔ¤òÍÄ¤¤º¢¤«¤éÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ°é¤Á¡¢8ºÐ²¼¤ÎÄï¤ÎÌÌÅÝ¤â¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿¡×
¤Ò¤È¤¿¤Ó¡¢Êì¤¬ÈÌ¼ã¤Ë¤Ê¤ì¤Ð
¡¡ÍÄ¤¤°æÀî¤µ¤ó¤ò¿Ì¤¨¾å¤¬¤é¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢Éã¤ÎË½ÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µ²±¤Ë¤¢¤ëÊì¤Ï¤¤¤Ä¤â¡¢²×¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÍÄ¾¯´ü¤ÎÊì¿Æ¤Îµ²±¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤Ü¡¢¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Í·¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤â²ñÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤â¡¢¥Ï¥°¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢Êì¿Æ¤ËÂÐ¤¹¤ëµ²±¤¬³§Ìµ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬1ºÐÈ¾¤Î»þ¡¢ÁÐ»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡¼¡×
¡¡µ²±¤Ë¤¢¤ëÊì¿Æ¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤°¥Ò¥¹¥Æ¥ê¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ãÅÜ¤¹¤ë¡£°ìÃ¶¡¢¥¿¥¬¤¬³°¤ì¤ë¤È¡¢¤â¤¦»ß¤á¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥Ò¥¹¥Æ¥ê¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Î¡¢´é¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¡£ÈÌ¼ã¤Î¤ªÌÌ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î´é¤Ç¥Ð¡¼¥ó¡¢¥Ð¡¼¥ó¤Ã¤ÆÃ¡¤¯¤«¤é¡¢ÄË¤¤¤·¡¢ÉÝ¤¤¤·¡¢¥¬¥¿¥¬¥¿¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÍÁ³¡¢É¿ÊÑ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£À®ÀÓ¤¬°¤¤¤È¤«¡¢Ëå¤ò¤¤¤¸¤á¤¿¤È¤«¡¢²¿¤«¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ç¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÊì¿Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤¯¤éµã¤¶«¤ó¤Ç¤â¡¢¼Õ¤Ã¤Æ¤âµö¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡£ËÍ¤Ï°ú¤ÃÃ¡¤«¤ì¤ÆÅÜÌÄ¤é¤ì¤ë¤Î¤ò¡¢ÂÑ¤¨Â³¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£Íò¤¬²á¤®µî¤ë¤Î¤ò¡¢ÂÔ¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
µã¤¤Ê¤¬¤é¿²¤Æ¤¤¤¿
¡¡º£¡¢»×¤¤½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢²¿¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î»ÅÂÇ¤Á¤ËÁø¤¦¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£°ì¤Ä¤À¤±¡¢ÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤ë½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¬Í£°ì¤ÎÍÄÃÕ±à¤Î»×¤¤½Ð¤À¡£
¡ÖÍÄÃÕ±à¤ÎÈ¯É½²ñ¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¡¢¥Ï¡¼¥â¥Ë¥«¤ò¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ËÍ¤À¤±¤¬¿á¤¤¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÅÜ¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Êì¿Æ¤¬ÈÌ¼ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Èº£¤¹¤°¡¢¤³¤³¤Ç¤ä¤ì¡ª¡É¤Ã¤Æ°ú¤ÃÃ¡¤«¤ì¤Æ¡×
¡¡ÍÄÃÕ±à¤Îº¢¤«¤é¤º¤Ã¤È¡¢°æÀî¤µ¤ó¤ÏËèÆü¡¢µã¤¤Ê¤¬¤é¿²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÌë¡¢Å·°æ¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÎÆ¦ÅÅµå¤ò¸«¤Ê¤¬¤éµã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤¯¤·¤¯¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¡£¤Ê¤ó¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÍýÉÔ¿Ô¤ËÅÜ¤é¤ì¡¢Ã¡¤«¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÃ¡¤«¤ì¤ë¤Û¤É¡¢ËÍ¡¢°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¡¼¤Ã¤Æ¡£¤½¤ÎÊ¬¤«¤é¤Ê¤µ¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤µ¤Ëµã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ù¤·¤¯¤Æ¡¢Èá¤·¤¯¤Æ¡£¤³¤ì¤¬¡¢ËÍ¤ÎÍÄÃÕ±à¤«¤é¾®³Ø¹»¤Îµ²±¤Ç¤¹¡×
¡¡¡Ú¸åÊÔ¡Û¤Ç¤Ï¡¢°æÀî¤µ¤ó¤Î¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü½Ò¤¹¤ë¡£È¼Î·¤òÆÀ¡¢»Ò¤É¤â¤âÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Ê¤¼Èà¤ÏËèÆü¡¢¡Ö»à¡×¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
