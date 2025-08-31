¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè3Àá¡Û(Tottenham Hotspur Stadium)

¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à 0-1(Á°È¾0-1)¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹

<ÆÀÅÀ¼Ô>

[¥Ü]¥¨¥Ð¥Ë¥¦¥½¥ó(5Ê¬)

<·Ù¹ð>

[¥È]¥ß¥Ã¥­¡¼¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Õ¥§¥ó(14Ê¬)¡¢¥¸¥§¥É¡¦¥¹¥Ú¥ó¥¹(65Ê¬)

[¥Ü]¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥»¥á¥Ë¥ç(12Ê¬)¡¢¥¸¥ç¥ë¥¸¥§¡¦¥Ú¥È¥í¥Ó¥Ã¥Á(72Ê¬)¡¢¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥¢¥À¥à¥¹(88Ê¬)¡¢¥¸¥§¡¼¥à¥¹¡¦¥Ò¥ë(90Ê¬+7)

´Ñ½°:61,250¿Í