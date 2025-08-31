¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àvs¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹ »î¹çµÏ¿
¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè3Àá¡Û(Tottenham Hotspur Stadium)
¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à 0-1(Á°È¾0-1)¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥Ü]¥¨¥Ð¥Ë¥¦¥½¥ó(5Ê¬)
<·Ù¹ð>
[¥È]¥ß¥Ã¥¡¼¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Õ¥§¥ó(14Ê¬)¡¢¥¸¥§¥É¡¦¥¹¥Ú¥ó¥¹(65Ê¬)
[¥Ü]¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥»¥á¥Ë¥ç(12Ê¬)¡¢¥¸¥ç¥ë¥¸¥§¡¦¥Ú¥È¥í¥Ó¥Ã¥Á(72Ê¬)¡¢¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥¢¥À¥à¥¹(88Ê¬)¡¢¥¸¥§¡¼¥à¥¹¡¦¥Ò¥ë(90Ê¬+7)
´Ñ½°:61,250¿Í
¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à 0-1(Á°È¾0-1)¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥Ü]¥¨¥Ð¥Ë¥¦¥½¥ó(5Ê¬)
<·Ù¹ð>
[¥È]¥ß¥Ã¥¡¼¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Õ¥§¥ó(14Ê¬)¡¢¥¸¥§¥É¡¦¥¹¥Ú¥ó¥¹(65Ê¬)
[¥Ü]¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥»¥á¥Ë¥ç(12Ê¬)¡¢¥¸¥ç¥ë¥¸¥§¡¦¥Ú¥È¥í¥Ó¥Ã¥Á(72Ê¬)¡¢¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥¢¥À¥à¥¹(88Ê¬)¡¢¥¸¥§¡¼¥à¥¹¡¦¥Ò¥ë(90Ê¬+7)
´Ñ½°:61,250¿Í