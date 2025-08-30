この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルにて公開された「美容師カップルにインタビュー」。今回の動画では、美容師として働く30歳と26歳のカップルが登場し、交際のきっかけや仕事観、気になる貯金事情まで赤裸々に語った。



冒頭で「貯金が聞いてもいいですか？」という質問に対し、2人は「貯金はあんまりしてない」「僕もあんまり貯金してないです」と、等身大の回答を披露。お互い同じ職場で交際し始めて1年ほどという2人は、「社内恋愛って失敗しちゃうと気まずいかなと思うんですけど、その怖さはなかったですか？」との問いにも「（怖さは）あんまりなかったです」と自然体な様子を見せた。



美容師を目指したきっかけについて、女性は「好きなサロンさんが行ってる美容室で働けば会えると思って美容師になりました」と語り、憧れだった「チョキチョキっていう雑誌のサロンもやってた水谷俊介さん」に実際に会えたことも明かした。一方、男性は「私は勉強ができないんで、こっちなら行けるかなみたいな」と動機を率直に説明し、「なんか行けましたなって」と笑顔で振り返る場面も。



将来やりたい仕事については、男性が「先生」「宗教戦争とか好きです」とユニークな夢を語れば、女性は「牧場とか自然いっぱいのところでのんびり暮らしたい」と理想の生活に思いを馳せた。



動画の最後には「いろんなものをいくつか捨てたら…」とお互い見つめ合う穏やかなやり取りで締めくくられており、恋愛も仕事も自然体で楽しむ美容師カップルのありのままの姿が印象的なインタビューとなった。