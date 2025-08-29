¡Ö¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¡×¤ÎÎ¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡È¥ë¡¼¥ë°ãÈ¿¡É¡Ä¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¥é¥¤¥Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Â¿¿ôÅ¾ÇäÃæ¡¢10Ëü±ß°Ê¾å¤Ç¼è°ú¤â
¡¡¤³¤³¿ôÆü¡¢X¤Ç¤È¤¢¤ë¡È¥Á¥±¥Ã¥È¡É¤ò¤á¤°¤ëÅê¹Æ¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£8·î30Æü¡¦31ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤òÇäÇã¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï8·î30Æü¤È31Æü¤ËÅìµþ¤ÎÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢INI¤äEXILE¡¢FRUITS ZIPPER¡¢¡õTEAM¡¢THE RAMPAGE¡¢ÇµÌÚºä46¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±éÍ½Äê¡£8·î29Æü»þÅÀ¤Ç¡¢8·î30Æü¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÅ¾Çä¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡Ö¥Á¥±¥Ã¥ÈµÚ¤Ó¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ»ö¹à¡×¤È¤·¤Æ¡ÖÂè»°¼Ô¤Ø¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÅ¾Çä¤Þ¤¿¤Ï¾ùÅÏ¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢ÌÜÅªŽ¥ÍýÍ³¤Ë´Ø¤ï¤é¤º°ìÀÚ¶Ø»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¸ø±éÅöÆü¤Ï¡¢¤´ËÜ¿Í³ÎÇ§¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤ò¼õ¤±»ý¤Ä¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡×¤Ç¤Ï¥ê¥»¡¼¥ë¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤âÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌäÂê¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¹âÃÍ¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡£¤³¤ì¤é¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ëµ¬Ìó¤ËÈ¿¤¹¤ë¡È¥ë¡¼¥ë°ãÈ¿¡É¤À¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤ÐX¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ô¡Úµá¡ÛÂ¨7¡Õ¤Ê¤É¤ÎÊ¸¸À¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ØÂ¨·è¤Ç7Ëü±ß¡Ù¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¥Õ¥ê¥Þ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¤³¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬10Ëü±ß°Ê¾å¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë1Ëç17Ëü±ß¤Ç¹ØÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Î¡Ø¥Á¥ã¥êT¥·¥ã¥Ä¡Ù¤¬¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È¤ä¥Õ¥ê¥Þ¥µ¥¤¥È¤ËÂ¿¿ô½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÇ¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢2025Ç¯¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ï¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤ÎÀÄ»³¹ä¾»»á¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¡¢Èó¾ï¤Ë¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¡£7·î¤«¤é¥¤¥ª¥ó¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ê¤É¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Çä¤êÀÚ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Å¹ÊÞ¤âÂ¿¤¯¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÅ¾Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£T¥·¥ã¥Ä¤ÎÄê²Á¤Ï2200±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥ê¥Þ¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¤Ï3000±ß¤«¤é3500±ßÄøÅÙ¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¤ªº×¤êÁû¤®¤ÎÎ¢Â¦¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¡×¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿¡È¶âÌÙ¤±¡É¤À¤Ã¤¿¡£