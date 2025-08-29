この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

美容外科医の高須幹弥が、自身のYouTubeチャンネルで公開した動画「【ASD】冗談が通じない人への正しい対処法【笑いのツボ】」で、冗談が通じない相手への向き合い方について語った。ASD（自閉スペクトラム症）への配慮や、職場における笑いの扱いにも言及している。

高須は、職場で冗談が通じない相手に悩む視聴者の質問に答える形で「笑いのツボって本当に人によって全然違うんですよ」と述べ、人間関係の難しさに触れた。自身のYouTubeのコメント欄を例に挙げ、「大多数が笑ってくれるギャグでも、一部の人からは『本気で受け取って怒られたり、突っかかってきたりする』ことがある」と説明し、「僕のギャグで日本中の人がみんな笑ってくれるとは思ってないんですよ。僕の視聴者さんの中で、まあ9割も笑ってくれたら合格点だと」と語った。

また、冗談が通じにくい人の中には、ASDのように字義通りに解釈しやすい傾向を持つ人もいると指摘。そのような相手には「無理してその人にそのギャグを言わなくてよくて、その人とは論理的な会話だけすればいいと思うんですよ」と述べ、相手の特性に合わせたコミュニケーションの必要性を示した。

職場の上下関係における笑いについては、上司が部下を笑わせようとする場面に触れ「本当につまらないギャグを言う人って世の中にいるんですよ」としつつ、「そういう時は自虐ネタを言うのが良い」と提案。一方で「大爆笑してしまうと失礼になります」として、自虐ネタの扱いにも注意が要るとした。さらに、現代では容姿をネタにした自虐も不適切だとし、時代とともに許容範囲が変化していると述べた。

特にリスクの高い話題として下ネタについては「基本NGだと僕は思ってます。原則NGです」とし、1人でも不快に感じる人がいれば口にすべきではないと述べた。ただし、女性から下ネタを振られた場合の対応としては「3倍返しとか10倍返しして、相手を笑わせに走りますよ」と語った。

最後に高須は「自分のギャグが通じない人がいれば、自分に問題があるかもわからないし、たまたまギャグのツボが合わないだけだったら、なるべく相手に合わせて話すことを心がけるのが大事だと」と述べ、相手への配慮と状況に応じた会話の重要性をまとめた。

格差とセーフティネット　高須幹弥が金融所得課税強化、1億円の壁に異議

高須幹弥が語る「日本の賃金停滞」　非正規・解雇規制・移民を論点化

結婚相談所で成婚が進まない要因　高須幹弥が語る対処
