女優趣里（34）が29日、自身のインスタグラムを更新。BE：FIRSTのRYOKIこと三山凌輝（26）と結婚することを正式発表した。さらに、第1子の妊娠も公表した。

今年5月に一部で交際とともに、結婚発表予定だと報じられていた。ただRYOKIは、4月に「文春オンライン」で実業家の「Rちゃん」こと大野茜里（29）との婚約破棄トラブルなどが報じられており、当初は5月を予定していた趣里との結婚発表も延期になったという。RYOKIは一連の報道を受けて所属事務所からの独立を発表し、7月からはBE：FIRSTとしての活動を一時休止している。

今月には「Smart FLASH」で、2人で区役所を訪れた際の様子をキャッチされており、趣里のおなかは膨らんでいたという。2人の関係のゆくえが注目されていた。

趣里は俳優水谷豊（73）と伊藤蘭（70）の娘で、23年から放送されたNHKの連続テレビ小説「ブギウギ」でヒロインを務めた。RYOKIは21年にオーディションを経てBE：FIRSTのメンバーに選ばれ、同年11月にメジャーデビューした。