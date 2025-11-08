スポニチスポニチアネックス

趣里の夫・RYOKIが「BE:FIRST」脱退 関係者「本人の意志が強かった」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 女性トラブルを報じられたRYOKIこと三山凌輝が、グループを脱退する
  • 三山は俳優業に専念し、近く映像作品の撮影に入ると聞いたと関係者
  • 関係者によると、三山はマネジメント事務所を脱退した一方で籍を残していた
記事を読む

おすすめ記事

  • スポニチ
    関根勤が明かす　西村知美が浅香光代さんに「めっちゃ怒られた」過去とその理由「そういう世代！」 2025年11月6日 11時27分
  • 海上自衛隊のこんごう型護衛艦の3番艦「みょうこう」（画像：海上自衛隊）。
    クマの脅威が海自イージス艦にも!?「就役30年のベテラン護衛艦」艦名ゆかりの地での凱旋が急きょ中止に 2025年11月6日 6時12分
  • 剣道指導の教諭逮捕で謝罪　茨城桜川「生徒におわび」
    剣道指導の教諭逮捕で謝罪　茨城桜川「生徒におわび」 2025年11月5日 19時15分
  • 牧原大成
    「体の張りが全然とれない」ソフトバンク牧原大成、満身創痍で侍ジャパンを辞退　来年のWBCにも言及 2025年11月6日 13時0分
  • 「素晴らしい奥様！その一言です」不倫騒動をともに謝罪した中日・柳裕也の妻にアッパレの声続々「夫婦間のFAがないことに安堵しました」
    「素晴らしい奥様！その一言です」不倫騒動をともに謝罪した中日・柳裕也の妻にアッパレの声続々「夫婦間のFAがないことに安堵しました」 2025年11月2日 5時0分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 八田容疑者 海に逃げた可能性も?
    2. 2. 趣里の夫・RYOKIがBE:FIRST脱退
    3. 3. ラッパーの晋平太さん死去 42歳
    4. 4. 今森茉耶 20歳未満での飲酒発覚
    5. 5. 娘を殺害か 女が綴っていた苦悩
    6. 6. 交番勤務中に行為か 2人懲戒処分
    7. 7. 安藤なつ、相方・カズレーザーの入籍に立ち合っていた　二階堂ふみから「一緒に入籍の場所に行きませんか？」
    8. 8. 今森茉耶　未成年飲酒が発覚し謝罪「自分の行動の重大さを痛感」ゴジュウジャー降板＆事務所と契約解除
    9. 9. やくみつる氏「長袖をください」
    10. 10. 「強制性交」も…復帰に拒否感
    1. 11. 店トイレ 汚物まみれで女性爆睡
    2. 12. 佳子さまの服装 今回も称賛の声
    3. 13. クマに襲われる女性…犬が救う
    4. 14. 粗品から批判「偉そう」アナ釈明
    5. 15. 13歳で妊娠 両親は頭が真っ白に
    6. 16. キリンビールが松重豊に“おわび”！？ 下戸役を演じ続けて13年の俳優へ「お手紙動画」を贈った意外すぎるワケ＜PR＞
    7. 17. 鈴木おさむ氏「マンション転売」
    8. 18. 大食い芸能人の食べ方に指摘の声
    9. 19. 高市首相「今週末は宿舎出ない」
    10. 20. 二重らせん構造発見 博士が死去
    1. 1. 八田容疑者 海に逃げた可能性も?
    2. 2. 娘を殺害か 女が綴っていた苦悩
    3. 3. 交番勤務中に行為か 2人懲戒処分
    4. 4. 佳子さまの服装 今回も称賛の声
    5. 5. クマに襲われる女性…犬が救う
    6. 6. 高市首相「今週末は宿舎出ない」
    7. 7. 妻が突然死 0歳双子を育てる父親
    8. 8. 教員盗撮事件 メンバー全員逮捕
    9. 9. 政府、経済対策に「おこめ券」
    10. 10. 小学6年生と性行為か 男を逮捕
    1. 11. 助け思い浮かばず 102歳母殺害か
    2. 12. 不明小6発見 警察犬15度目の表彰
    3. 13. 母逮捕 2歳娘を窒息死させた疑い
    4. 14. 路上で男性死亡 近くに「凶器」
    5. 15. 【独自】鳥インフル防疫で心身不調訴え　20県で職員相談、休職や骨折
    6. 16. 高市氏 午前3時の勉強会を陳謝
    7. 17. 家族ごと殺す 15歳が教諭脅迫か
    8. 18. 駅構内にクマ出没で運休も 山形
    9. 19. 防犯カメラ 過去に2つの映像流出
    10. 20. 小川晶市長 Xでクマ対策を発表
    1. 1. キリンビールが松重豊に“おわび”！？ 下戸役を演じ続けて13年の俳優へ「お手紙動画」を贈った意外すぎるワケ＜PR＞
    2. 2. 維新藤田氏「本当にすみません」
    3. 3. 食い尽くし夫 妻が残した手紙
    4. 4. 「クマ被害者は顔半分ない」告白
    5. 5. タイ国籍少女の母親、台湾で拘束
    6. 6. 山本代表 あっさり論破されX呆れ
    7. 7. 役所で説教 70代男性が「敗北」
    8. 8. 路上で倒れる男性死亡 刺し傷も
    9. 9. 5年後、クマの生息数が8万頭に?
    10. 10. 甘えが強い人 消耗しない対応は
    1. 11. 流行語大賞に「隠れ野球用語」?
    2. 12. 7年で月々7千円 謎の引き落とし
    3. 13. 京王・井の頭公園駅付近で火事
    4. 14. 高市首相、週末の外出控えるとＸに投稿…美容院に行けず自ら髪を切って失敗「夫に笑われる」とも
    5. 15. 石破首相の助けて発言 批判の声
    6. 16. AIの影響は? 都が無料講座を開催
    7. 17. 選挙ポスターに「男性器」 苦情
    8. 18. 処遇改善 自衛官の給与アップへ
    9. 19. 日本で女性の地位が低下した背景
    10. 20. 水を差すな 玉川徹氏に批判の声
    1. 1. 二重らせん構造発見 博士が死去
    2. 2. 中国製電気バス 遠隔制御可能か
    3. 3. NY新市長が米の政治・金融に波紋
    4. 4. ホテルのボディーソープに注意
    5. 5. 12歳タイ少女の母が 売春関与か
    6. 6. 時刻以外の理由でも...高級時計
    7. 7. 「寵物」の中国列車 一部に表示
    8. 8. 米のファストフード店 閉鎖へ
    9. 9. 偽物ラブブから発がん性物質 韓
    10. 10. 「福建」公式的に就役した理由
    1. 11. 英王子「王室を比喩する」コント
    2. 12. 米人気女優の「丸出し」姿に賛否
    3. 13. 中国「核汚染水」表現改めず
    4. 14. スワイヤ・コカコーラ、中国鄭州市で新工場稼働　年産100万トン超
    5. 15. イスラエル交響楽団の公演が中断
    6. 16. 【海外発！Breaking News】末期がんの警察犬　安楽死直前に涙の見送り（米）＜動画あり＞
    7. 17. Nintendo SwitchのJoy-Conを使って大量のミニゲームに挑戦する「超おどる メイド イン ワリオ」が2023年11月3日にリリース決定
    8. 18. 泣き続ける男性 一時視力を失う
    9. 19. 北朝鮮の党国際部長、中国高官と会談
    10. 20. スワイヤ・コカコーラ、中国鄭州市で新工場稼働　年産100万トン超
    1. 1. 年末調整 今までと同じ申告は損
    2. 2. LINE送信取消 通知ナシで可能に
    3. 3. 中国のパスポート徹底管理に警鐘
    4. 4. 「改悪」と話題 YouTuberが解説
    5. 5. 米で「天才法」が成立 日本も
    6. 6. TVから消えた「時代劇」の現実
    7. 7. 副業させて 4回申請も全部不許可
    8. 8. 猛暑！クラフトビールに注目が集まる必然
    9. 9. 朝ドラ｢エール｣凄惨な戦地の描写に透ける覚悟
    10. 10. インバウンドにラーメンブームが
    1. 11. 2025年11月 注目のポイント還元
    2. 12. 「近視」予防の重要性が再認識
    3. 13. 長崎で「ポケモンＧＯ」大規模イベント、国内外から「ゲット」に集結…カナダの夫婦「このために長崎へ」
    4. 14. コンビニの脅威か 東京に初出店
    5. 15. 東京「H2プロジェクト」第2弾
    6. 16. GALAXYが日本で売れない理由
    7. 17. 男性300人中たった一人の女性部長だった私が､どうやって男社会で賢く昇進していったか
    8. 18. 「トクリュウ」報道の表現に疑問
    9. 19. 政府、経済対策に「おこめ券」活用へ
    10. 20. アイフル取立て危ない予感
    1. 1. 便利な「iOS 26.1」追加の新機能
    2. 2. お風呂場が最高 防水スピーカー
    3. 3. 契約切れスマホ 再利用の危険
    4. 4. ドコモオンラインショップにてフォルダブルスマホ「Galaxy Z Flip3 5G」が単体購入を含めて3万3千円割引！MNPは5万5千円割引に
    5. 5. 寝ながら使っても耳への圧迫感が少ない、約3,000円の完全ワイヤレス
    6. 6. 手軽に業務フロー図を作成できるオープンソースのExcelアドイン「ADDT」Ver 6.1 - オージス総研
    7. 7. 【Numbers to know】Glossy編（11/1〜11/7）： フリーピープル のアクティブウェア 、既存店売上200％増　ほか
    8. 8. 無印良品で"まいんちゃん"と誤爆
    9. 9. 老眼でも大丈夫！？難しい漢字を拡大できる「文字拡大鏡ツール」【Androidアプリ】
    10. 10. iPhone 4S発売待ちの列に有名人
    1. 11. 持ち歩ける小型プロジェクター
    2. 12. カメラ好きにおすすめの夏スマホ
    3. 13. 「世界中の地下鉄」に乗り換えできる路線図をつくってみた
    4. 14. 今週の秋葉原情報 - EK+IN WINの限定水冷ケースが予約開始、72キー搭載の巨大なテスターも
    5. 15. レッツノート 14インチで1kg
    6. 16. 林修がエバンジェリストに就任！ ドクターエアがビューティカテゴリー立ち上げ新製品発表会を開催
    7. 17. 「両面MagsafeかつType-Cポート3つ」という異端児。iPadの「ミニPC化」を叶えた話
    8. 18. 防水も遮熱も通気も。日傘の技術から生まれた20L→33L拡張バックパックの設計思想
    9. 19. 「塩」をテーマにしたファミリーマート 男のスイーツ第10弾試食レビュー
    10. 20. ドコモは一体どうしたのか　「一人負け」でシェア50%割れ
    1. 1. SB中村晃 息子の難病闘病を告白
    2. 2. ド軍投手ベシア、娘の死去を報告
    3. 3. 坂本花織、NHK杯で4度目の優勝
    4. 4. 侍J強化合宿 試用した選手ら困惑
    5. 5. ミランとインテル 348億円で買収
    6. 6. 大谷を嘲笑の投稿「裏目に出た」
    7. 7. 大谷へ「ディスり」に同僚も怒り
    8. 8. 【オートレース】伊藤正司さんが死去　59歳　98年全日本選抜でSG初決勝初V
    9. 9. 日本馬初のBC制覇にファン興奮
    10. 10. J1徳島・黒部氏 エリアスに感嘆
    1. 11. 鹿島がJ1首位 9年ぶり制覇に王手
    2. 12. TOTO スタート時間間違え珍事
    3. 13. 「神かよお前」「まさかの…」批判を浴び続けた“サディク”が驚きのトレンド入り！ほぼ戦力外だった久保同僚FWの大仕事にSNS騒然！「前より上手くなってる」「まじでありがとう」
    4. 14. 田中将大 来季にムチ入れ決意
    5. 15. ボートレース宮島 ベスト18決定
    6. 16. フィギュア坂本 4度目Vは歴代2位
    7. 17. 由伸と熱愛報道の美女 恋人遍歴
    8. 18. 【ＷＩＮ５】的中１票！！　払戻金は３億１２４８万９９４０円　１０月以降３度目の億超え
    9. 19. 「一勝差まで詰められた」騎手
    10. 20. 脱税罪の恩赦 米強打者が話題
    1. 1. 趣里の夫・RYOKIがBE:FIRST脱退
    2. 2. ラッパーの晋平太さん死去 42歳
    3. 3. 今森茉耶 20歳未満での飲酒発覚
    4. 4. 安藤なつ、相方・カズレーザーの入籍に立ち合っていた　二階堂ふみから「一緒に入籍の場所に行きませんか？」
    5. 5. 今森茉耶　未成年飲酒が発覚し謝罪「自分の行動の重大さを痛感」ゴジュウジャー降板＆事務所と契約解除
    6. 6. やくみつる氏「長袖をください」
    7. 7. 「強制性交」も…復帰に拒否感
    8. 8. 13歳で妊娠 両親は頭が真っ白に
    9. 9. 粗品から批判「偉そう」アナ釈明
    10. 10. 鈴木おさむ氏「マンション転売」
    1. 11. 大食い芸能人の食べ方に指摘の声
    2. 12. 竹山 国旗発言ラジオで真意説明
    3. 13. なにわ男子の「価値下がる」悲鳴
    4. 14. 20年に実刑判決 新井浩文が復帰
    5. 15. 日テレドラマ タイトルロゴに謎
    6. 16. 若井をなぜスルー 内情明かす
    7. 17. 竹山の国旗巡る発言 再び炎上
    8. 18. 東野の発言に霜降りせいやが苦言
    9. 19. 北村友一騎手　なぜあだ名が「机」？　自ら由来を説明「4日間の騎乗停止処分に納得いかなくて…」
    10. 20. 連れ子を風呂誘う 児相が注意も
    1. 1. 3COINSの「宅トレグッズ」が優秀
    2. 2. ZARAの大人世代の着映えアウター
    3. 3. 40・50代に似合う上品見えヘア
    4. 4. 産まなきゃよかった 子の罪悪感
    5. 5. 40代以降のストレス解消7原則
    6. 6. 不二家 夢のブランド横断コラボ
    7. 7. 不動産投資は「信用力」が命
    8. 8. 値段合ってる? GU高見えバッグ
    9. 9. プロが気になる着方のテクニック
    10. 10. いい香リン♪ランドリン ルームディフューザー＆車用フレグランスがオシャレ！車の中と部屋を同じ香りに♪【美的クラブ通信】
    1. 11. さつまいもとれんこんの甘辛炒め
    2. 12. 92歳の祖母が語る「幸せの定義」
    3. 13. 上司から言われた“部署解体”の理由が衝撃すぎた…権力を乱用してきた上司に主人公はどう立ち向かう！？
    4. 14. 職場の人間関係 心病まないコツ
    5. 15. 小室眞子さんの“お忍びライフ”を米セレブ雑誌が特集。むしろ注目が集まるガードの固さとは／辛酸なめ子
    6. 16. ジェラート ピケ カフェに「スヌーピー」のクレープが登場！ジェラピケのルームウェア着た限定アート雑貨も
    7. 17. Suzy's Zoo ポップアップストア
    8. 18. GU 黒スウェットで上品コーデ
    9. 19. 凝って見える 1枚系ワンピース
    10. 20. 義父「初孫が楽しみだ！」妊娠報告に大喜び！ でもその日を境に → 息子夫婦が『家に来なくなった理由』

    ざっくり3行要約をライブドアブログに埋め込む

    キャンセル
    ライブドアブログ埋め込みコードを取得