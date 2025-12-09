コンビニでお菓子を物色し…濃紺のスーツにベージュのロングコート、真っ赤なマフラーをぐるぐるに巻いた姿で颯爽と歩くショートボブの人物……。趣里（35）である。12月上旬、浅草（東京・台東区）の隅田川沿いの遊歩道で、映画『踊る大捜査線N.E.W.』（以下『踊る』）のロケが行われており、そこに趣里の姿があった。「14年ぶりとなる『踊る』の制作発表で、キャストは主演の青島俊作を演じる織田裕二（57）と、青嶋の上司で、元