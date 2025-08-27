この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「山崎NANAチャンネル」で知られる人気グルメYouTuber・山崎NANAさんが、動画『【やよい軒】朝からご飯おかわり自由の食べ放題モーニング！コスパ最高430円の激安朝定食を食べまくって満腹になった爆食女【大食い】』を公開。山崎さんは“世界一美味しい焼き鳥を作る修行”の一環で弥生県を訪問し、朝からご飯おかわり自由の破格モーニングをレポートした。



動画では「弥生県で朝ごはん。シラスおろし朝食頼みました。めちゃめちゃ健康的。美味しそう」と開口一番から弥生県のコスパ最強＆ヘルシーな朝定食に感動。最初は「始まりは卵から。いきましょう」と、地元特産の「デカ黄身生卵」を使った卵かけご飯（TKG）を実食。「弥生県のデカ黄身生卵で作るTKGは、他とは一味も二味も違います。美味しい」と興奮気味に語り、シンプルなTKGの優しさが「朝のまだ眠たい体に染み渡ります」と独自の表現で味を伝えた。



さらに「ご飯おかわり、成功ー」と豪快におかわりし、2杯目にはしらすおろし丼を投入。「しらすおろし丼、完成ー。美味しそう」「粗めにすられてるから、水気も多すぎず、少なすぎず絶妙で、ご飯との相性が抜群」と弥生県ならではのポイントを分析。しかも「この全食、430円だったかな。安すぎる」「しかも超健康的。朝から最高だね」とコストパフォーマンスにも強い驚きを見せた。



副菜の味付け海苔についても「味のりと卵かけ合う。滑らかなTKGと、綺麗な味付けのりの食感のコントラストが、たまらなく美味しかったでーす」と舌鼓。しらす、海苔、卵が織りなす“同郷コンビ”の強さや、おかわり自由＆健康的な食事という弥生県の魅力に触れつつ、「このボリュームでこの価格は隙がない。大好きです」と愛を爆発させる場面も。



さらには「弥生県来たら、やっぱ、お茶漬け食べたいよね。食べよう」としめにだし茶漬けも満喫し、「1杯目、TKG。2杯目、しらすおろし丼。しめのお茶漬け。一つの定食で、3度美味しい。弥生マジックです」と、朝定食の感動的な締め方を披露した。



締めくくりでは「健康的で、めちゃめちゃ美味しかったです。今日も一日頑張れそう。しらすおろし朝食、半途完了。ごちそうさまでした」と語り、チーズをワイルドに食べるペットの"ももちゃん"の姿で和やかに動画を終えた。