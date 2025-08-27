名古屋、観戦者1名に無期限の入場禁止処分…試合終了後に警備員の胸を手のひらで押す行為
名古屋グランパスは27日、23日のJ1リーグ第27節川崎F戦において、違反行為を行った観戦者1名に対して処分を科したことを発表した。
クラブによると、川崎F戦の試合終了後にメインスタンド内において、名古屋を応援する当該者1名が警備員の胸あたりを手のひらで押す行為を行ったという。当該者1名に対して事実確認を行い、名古屋が出場するJリーグ公式戦のホームゲームおよびアウェーゲームへの無期限の入場禁止処分を科したようだ。
クラブは「名古屋グランパスとしましては今回の事象を重く受け止め、あらためてセキュリティの強化や運営の見直しなどを行い、より一層安心・安全なスタジアム運営に努めてまいります」とコメントしている。
